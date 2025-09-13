SailGP: il maltempo annulla la seconda giornata di regate. Vince il Team Emirates GBR

Nulla di fatto nella seconda giornata di competizioni al SailGP di Saint-Tropez, quinta tappa della competizione velistica denominata come la “Formula 1 del mare”. Le condizioni meteorologiche critiche hanno infatti spinto gli organizzatori ad annullare le ultime regate rimanenti, incoronando così come vincitore del weekend il Team Emirates GBR di Dylan Fletcher, conservando così la classifica emersa dopo i cinque segmenti di venerdì.

La squadra britannica ha così chiuso i giochi con 31 punti, seguita dai Black Foils di Peter Burling (Nuova Zelanda), secondi con 30 precedendo i Los Gallos di Diego Botin (Spagna), terzo a 25.

Quarti invece i tedeschi Germany By Deutsche Bad di Erik Heil (22) davanti agli australiani Bonds Flying Roos di Tom Slingsby, a quota 19 cos’ come il Team France di Quentin Delapierre.

Ruggero Tita e il suo Red Bull Italy ha invece concluso le operazioni con 15 punti, maturati anche grazie alla bella vittoria arrivata nella terza regata di ieri. Il prossimo appuntamento si svolgerà in Svizzera, nello specifico a Ginevra. Lo svolgimento è pianificato per la prossima settimana.