Tiro a segno, Danilo Dennis Sollazzo è tornato! Pazzesco record del mondo e trionfo a Ningbo!

Uno splendido squarcio azzurro irradia la Cina. Danilo Dennis Sollazzo ha infatti vinto la prova di carabina ad aria compressa 10 metri maschile valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, evento in fase di svolgimento in quel di Ningbo. Prestazione letteralmente da outstanding per l’azzurro che, per l’occasione, ha segnato anche il nuovo record mondiale.

Ma andiamo con ordine. Il nostro portacolori si è reso protagonista di una significativa sessione di qualifica, terminata al secondo posto con il punteggio di 633.5 cedendo il passo solo l’idolo di casa Lihao Sheng. Poi, una volta approdato nella finale a otto, il rappresentante della formazione tricolore si è superato, sfoggiando sangue freddo nei momenti chiave e concedendosi il lusso di arginare nel vìs-a-vìs finale proprio il Campione Olimpico Sheng, chiudendo i conti con lo straordinario score di 255.0, nuovo record del mondo maturato con un ultima serie da 10.7 e 10.8.

Il cinese si è invece dovuto accontentare della seconda moneta con 253.5, regolando il sudcoreano Hajun Park, terzo con 231.9 davanti all’ungherese Istvan Morton Peni (210.1), lo svedese Victor Lindgren (188.1), il neutrale Ilia Marsov (166.8), il francese Lucas Bernard Denis Kryzs (146.2) e l’australiano Jack Rossiter (122.9).

Da segnalare poi quanto fatto da Edoardo Bonazzi, sedicesimo in qualifica con 630.6, oltre che da Michele Bernardi, ventottesimo con 629.1, Lorenzo Bacci (in gara solo per il ranking), quarantasettesimo con 626.9, e Simon Weithaler, quarantanovesimo con 626.8.

La giornata si è aperta con il trionfo della sudcoreana Jin Yang nella pistola 25 metri femminile. L’asiatica ha dominato l’ultimo atto arrivando al totale di 39, due lunghezze in più della connazionale Yejin Oh, seconda con 37. Terzo posto invece per la padrona di casa Jiaruixuan Xiao. Ventiseiesima infine Cristina Magnani (575-16x), trentunesima Vittoria Toffalini (572-17x), trentaquattresima Brigida Margherita Veccaro (572-9x).