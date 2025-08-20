Tiro a segno: Italia in massa alla Coppa del Mondo di Ningbo. Presenti Maldini, Monna e Sollazzo

Dopo un’estate dedicata alle gare continentali, la Coppa del Mondo di tiro a segno è pronta a riprendersi la scena “mandando in onda” il quarto appuntamento stagionale di questo intensissimo 2025.

Si va in Cina, al poligono di Ningbo, città situata a 1350 km circa da Pechino, che ospiterà dal 7 al 15 settembre prossimi i migliori interpreti planetari delle gare di pistola e carabina.

Saranno 43 le delegazioni presenti, fra cui anche quella italiana, che in terra asiatica porterà ben 18 atleti: fra chi parteciperà direttamente ai contest e chi invece andrà a caccia di prestazioni e punti per migliorare il proprio ranking mondiale.

Spiccano, nel gruppo azzurro, le presenze degli specialisti della pistola: Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, dai 10m, oltre a quelle di Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella, interpreti della gara di tiro celere dai 25m.

Sul fronte della carabina invece, occhi puntati su Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi e Sofia Ceccarello. In generale desteranno attenzione anche le condotte di gara di elementi quali Cristina Magnani (pistola sportiva 25m), Carlotta Salafia (carabina 10m e 3 posizioni da 50m) e Mattia Scodes (pistola aria compressa 10m). Di seguito l’elenco completo di tutti e 18 i convocati dell’Italia in vista della tappa di Coppa del Mondo di Ningbo:

Carabina

Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Benetti, Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia, Martina Ziviani

Pistola

Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes, Riccardo Mazzetti, Andrea Morassut, Massimo Spinella, Cristina Magnani, Vittoria Toffalini, Margherita Brigida Veccaro