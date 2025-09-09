Tiro a segno: Salafia-Sollazzo terzi nella carabina 10 metri mista in Coppa del Mondo. Primo podio in Cina

Comincia subito con una buona notizia la tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, evento in fase di svolgimento in Cina, precisamente in quel di Ningbo. Nella carabina 10 metri mista infatti il binomio composto da Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo ha conquistato un’ottima terza posizione, dominando il bronze medal match con la Croazia.

Davvero una prestazione importante per i nostri ragazzi, bravi a staccare il pass per la finalina accomodandosi al quarto posto con 631.6. Poi, nel vìs-a-vìs, gli azzurri hanno regolato gli avversari Marta Zeljkovic e Peter Gorsa con un secco 16-4. La vittoria è andata invece alla Norvegia di Jeanette Hegg Duestad-Jon Hermann Hegg, la quale ha sconfitto per 17-9 la Cina di Xinlu Peng e Lihao Sheng.

La compagine cinese si è però riscattata nella pistola mista dieci metri con Qianxun Yao e Kai Hu, abili a battere senza fronzoli la Cechia di Veronica Schejbalova e Jindrich Dubbi, superata largamente per 17-5. Sul gradino più basso del podio si è invece piazzata l’Ungheria di Veronica Major e Akos Karoly Nagy arginando per 17-13 la formazione neutrale 1 di Hana Elina-Anton Aristarkhov.

Lontana invece l’Italia. Vittoria Toffalin e Federico Nilo Maldini si sono infatti dovuti accontentare solo della diciassettesima piazza, raggiungendo il totale di 564-16x in sede di qualifica. Domani, mercoledì 10 settembre, ci sarà l’attesa finale valida per la pistola 10 metri maschile.