Superbike, Bulega passa Razgatlioglu all’ultima curva e vince la Superpole Race di Aragon

Si è aperta con la Superpole Race la domenica del Gran Premio di Aragon 2025, decimo appuntamento del Mondiale Superbike 2025. Sul circuito del MotorLand, la gara corta è stata conquistata da un fantastico Nicolò Bulega, che si è preso la rivincita su Toprak Razgatlioglu dopo gara-1. Battaglia infinita tra i due, risolta all’ultima curva da un fantastico sorpasso dell’emiliano che ora punta al bersaglio grosso anche in gara-2.

I 10 giri previsti partono subito con il duello tra i rivali per il titolo, mentre dietro Alvaro Bautista guadagna tre posizioni mettendosi in terza. Razgatlioglu è molto veloce nel guidato ma la Ducati di Bulega, sui rettilinei, fa valere tutta la sua potenza. Ne nasce una battaglia infinita tra i due, con continui sorpassi e controsorpassi che hanno facilitato l’avvicinamento di Bautista da dietro.

Il centauro italiano inizia in testa l’ultimo giro, ma il turco lo infila nella chicane ed affronta con distacco il rettilineo. Nell‘ultima curva però Bulega riesce in un incredibile sorpasso all’interno, conquistando la Superpole Race e battendo Razgatlioglu (+0.1). Terza la Ducati di Alvaro Bautista (+0.7), quarto Andrea Iannone (+1.5). Completa la top 5 Sam Lowes (+1.8). L’appuntamento per gara-2 è alle 14.00.