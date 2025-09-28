Superbike oggi, GP Aragon 2025: orari Superpole Race e gara-2, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 28 settembre, si concluderà il week end di Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito iberico, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e Gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Nuovo confronto tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. L’emiliano ieri si è preso la Superpole, ma in gara-1 si è dovuto accontentare della piazza d’onore alle spalle del turco della BMW. Il distacco del ducatista è salito 44 a punti da Toprak, che si avvicina sempre di più all’iride.

L’alfiere di Borgo Panigale non ha alternative e dovrà cerca di monetizzare il più possibile quest’oggi, per tenere in vista un campionato che sta sorridendo sempre di più a Razgatlioglu. Vedremo se qualche altro centauro saprà inserirsi nel confronto tra i due primattori della stagione.

Il round domenicale di Superbike ad Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita la Superpole Race e Gara-2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Domenica 28 settembre

09.00 Superbike, warm-up ad Aragon (Spagna) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Superbike, Superpole Race ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

14.00 Superbike, Gara-2 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP ARAGON SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della Superpole Race e di Gara-2.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro in differita la Superpole Race e Gara-2.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Domenica 28 settembre

16.10 Superbike, Superpole Race ad Aragon (Spagna) – Differita tv in chiaro.

16.55 Superbike, Gara-2 ad Aragon (Spagna) – Differita tv in chiaro.