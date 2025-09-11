Stefanos Tsitsipas: “Devo disintossicarmi dai social, è una questione di salute mentale”

Precipitato al n.27 della classifica mondiale, il greco Stefanos Tsitsipas sta vivendo una fase della carriera molto complicata. Al di là delle tante sconfitte e delle poche vittorie sul campo da gioco, ci sono anche aspetti personali che non lo stanno di certo aiutando nel rendimento in campo.

I problemi alla schiena e la fine della storia con la tennista iberica Paula Badosa sono stati tra gli elementi che hanno condizionato la resa del giocatore ellenico. “Sento stress e ansia, e non ho fiducia nel mio tennis. Negli ultimi mesi ho vinto pochissime partite. Mi destabilizza tantissimo vedere che non sono più in grado di competere. Di recente, poi, ho vissuto un trauma molto forte e non posso garantire molto per le eliminatorie di Coppa Davis“, ha dichiarato Stefanos.

Per questo c’è stata la necessità anche di dare un taglio netto alla sua vita sui social: “Voglio disintossicarmi, li ho usati come rifugio per sfuggire a tutto lo stress che ho provato per il mio infortunio e mi sono accorto di passare ore col cellulare a guardare i video. Allontanarmene è una questione di salute mentale: voglio ispirare altri giovani a fare lo stesso“, ha sottolineato.

Da capire se Tsitsipas ritroverà la retta via, per un tennista che si era presentato nel circuito con la voglia di essere l’erede dei più grandi, ma poi ha finito per perdersi.