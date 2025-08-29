US Open 2025: Sinner, Musetti, Cobolli ed è Italia d’America. Khachanov e Tsitsipas out, che Paul-Borges!

In archivio la giornata che completa l’allineamento del tabellone maschile degli US Open al terzo turno. Ed è la giornata più italiana possibile, perché Jannik Sinner non concede nulla all’australiano Alexei Popyrin, perché Lorenzo Musetti è concentratissimo con il belga David Goffin, perché Flavio Cobolli si guadagna il derby con il toscano dopo una lotta furibonda con il padrone di casa Jenson Brooksby.

La sorpresa della sessione diurna è l’eliminazione, con annessa rimonta subita quando era avanti di due set, che tocca a Karen Khachanov. Il russo, testa di serie numero 9, deve subire il rientro da parte del polacco Kamil Majchrzak. E, in una specie di doppio contrappasso, a farsi recuperare due parziali di vantaggio è anche Francisco Cerundolo: l’argentino aveva compiuto l’impresa contro Matteo Arnaldi, la subisce contro lo svizzero Leandro Riedi.

La notte, invece, porta novità interessanti e anche inattese. La prima è l’eliminazione di Gabriel Diallo, ma sul canadese va fatto un distinguo: affrontare oggi lo spagnolo Jaume Munar sul veloce vuol dire rischiare per tantissimi, visto che è la stagione migliore della carriera del ventottenne di Barcellona. Sarà lui a giocarsi con il belga Zizou Bergs un posto negli ottavi, che, come s’è visto, avrà per protagonista certo un italiano. La seconda è, anche se fa diversamente notizia oggi come oggi, l’eliminazione di Stefanos Tsitsipas, che entra anch’egli nel club degli irretiti dal tedesco Daniel Altmaier. Il greco, peraltro, si lamenta con lui per via di un servizio da sotto nel quarto set, ricevendo dallo stesso Altmaier una reazione di somma freddezza.

Ma la notte non finisce sull’Arthur Ashe Stadium. O meglio, fosse per Tommy Paul finirebbe presto, ma qualcuno non è d’accordo: Nuno Borges. Il portoghese, lentamente ma inesorabilmente, lo trascina al quinto set con annessi punti straordinari e un ambiente contemporaneamente familiare (da poche migliaia di spettatori) e caldissimo che si viene a creare. L’americano ha due match point nel terzo set, li manca e due ore dopo, nel quinto, infila la sua terza chance con un punto che resterà tra le highlights della giornata.

US OPEN 2025: RISULTATI MASCHILI 2° TURNO

Sinner (ITA) [1]-Popyrin (AUS) 6-3 6-2 6-2

Shapovalov (CAN) [27]-Royer (FRA) [WC] 7-6(6) 3-6 7-6(4) 6-3

Bublik (KAZ) [23]-Schoolkate (AUS) [WC] 6-3 6-3 6-3

Paul (USA) [14]-Borges (POR) 7-6(6) 6-3 5-7 5-7 7-5

Musetti (ITA) [10]-Goffin (BEL) 6-4 6-0 6-2

Cobolli (ITA) [24]-Brooksby (USA) 5-7 6-3 6-4 2-6 7-6(3)

Munar (ESP)-Diallo (CAN) [31] 7-5 6-3 7-5

Bergs (BEL)-Draper (GBR) [5] Walkover

Zverev (GER) [3]-Fearnley (GBR) 6-4 6-4 6-4

Auger-Aliassime (CAN) [25]-Safiullin 6-1 7-6(4) 7-6(5)

Wong (HKG) [Q]-Walton (AUS) 7-6(5) 6-2 4-6 6-4

Rublev [15]-Boyer (USA) [WC] 6-3 6-3 5-7 7-6(4)

Majchrzak (POL)-Khachanov [9] 2-6 6-7(4) 6-4 7-5 7-6(5)

Riedi (SUI) [Q]-Cerundolo (ARG) [19] 3-6 4-6 6-4 6-4 6-2

Altmaier (GER)-Tsitsipas (GRE) [26] 7-6(5) 1-6 4-6 6-3 7-5

de Minaur (AUS) [8]-Mochizuki (JPN) [Q] 6-2 6-4 6-2