ATP Winston-Salem 2025: risultati 19 agosto: Darderi, Diallo e Sonego agli ottavi, out Tsitsipas, Griekspoor ed Arnaldi

Si sono completati i sedicesimi di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem, con ben 14 match in programma: giornata in chiaroscuro per i colori azzurri, con i successi di Luciano Darderi e Lorenzo Sonego da una parte e le eliminazioni di Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci dall’altra.

Il numero 3 del seeding, Luciano Darderi, piega in tre set la resistenza dello statunitense Mackenzie McDonald, battuto con lo score di 7-6 (5) 6-7 (6) 6-4, così come serve la frazione decisiva, risolta al tiebreak, alla testa di serie numero 5, Lorenzo Sonego per avere ragione della wild card statunitense Stefan Dostanic, sconfitto con il punteggio di 6-3 6-7 (2) 7-6 (3).

Nette nel punteggio, invece, le sconfitte del numero 6 del seeding, Matteo Arnaldi, battuto dal neerlandese Botic van de Zandschulp con un duplice 6-3, e di Mattia Bellucci, eliminato dalla testa di serie numero 12, lo spagnolo Jaume Munar, che si impone per 6-3 6-1.

Escono di scena anche le prime due teste di serie del tabellone: il numero 1, il greco Stefanos Tsitsipas, viene sconfitto dal cinese Yunchaokete Bu per 6-3 6-2, mentre il numero 2, il neerlandese Tallon Griekspoor, cede al magiaro Márton Fucsovics, vittorioso con lo score di 6-3 4-6 6-3.

ATP 250 WINSTON-SALEM 2025 – RISULTATI 19 AGOSTO

Sedicesimi di finale

Yunchaokete Bu b. Stefanos Tsitsipas (1) 6-3 6-2

Mariano Navone b. Marcos Giron (WC, 16) 6-2 6-2

Sebastián Báez (10) b. Pablo Carreño Busta 7-5 6-2

Botic van de Zandschulp b. Matteo Arnaldi (6) 6-3 6-3

Gabriel Diallo (4) b. Nishesh Basavareddy (Q) forfait

Hamad Medjedović b. Jacob Fearnley (15) 6-4 7-6 (2)

Giovanni Mpetshi Perricard (9) b. Pedro Martínez 2-6 6-3 7-6 (3)

Alexandre Müller (8) b. Darwin Blanch (Q) 6-7 (3) 6-3 7-5

Miomir Kecmanović (13) b. Aleksandar Kovačević 6-4 7-6 (5)

Luciano Darderi (3) b. Mackenzie McDonald 7-6 (5) 6-7 (6) 6-4

Lorenzo Sonego (5) b. Stefan Dostanic (WC) 6-3 6-7 (2) 7-6 (3)

Jaume Munar (12) b. Mattia Bellucci 6-3 6-1

Roberto Bautista Agut (14) b. Christopher O’Connell 6-4 ritiro

Márton Fucsovics b. Tallon Griekspoor (WC, 2) 6-3 4-6 6-3