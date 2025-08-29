Stefanos Tsitsipas perde ancora agli US Open e polemizza con Altmaier: “Prossima volta non chiederti perché ti ho colpito”

Prosegue la stagione molto complicata di Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco è stato eliminato nel secondo turno degli US Open 2025 dal tedesco Daniel Altmaier col punteggio di col punteggio di 7-6 (5) 1-6 4-6 6-3 7-5 in favore del teutonico. Una battuta d’arresto che si aggiunge ad altre dolorose per l’ellenico, in totale rottura prolungata.

Nelle ultime 52 settimane il proprio bilancio è stato di 30 vittorie e 22 sconfitte, di cui le ultime 4 consecutive Altamente deficitario il rendimento nei Major:

Eliminazione al primo turno negli Australian Open;

Eliminazione al secondo turno al Roland Garros;

Eliminazione al primo turno a Wimbledon;

Eliminazione al secondo turno degli US Open.

Uno Tsitsipas ombra di quel che è stato e non in grado di ritrovare la retta via. Il ko contro Altmaier ha evidenziato proprio le difficoltà dal punto di vista mentali del greco, involuto anche tennisticamente. E così non sorprende che, a fine match, il greco abbia avuto modo di polemizzare con il suo rivale, reo di aver effettuato un servizio da sotto nel quarto set.

“La prossima volta non chiederti perché ti ho colpito, ok? “No, sto solo dicendo che se servi sottobraccio… se servi sottobraccio“, le parole di Stefanos nel momento della stretta di mano. Concetti poco graditi da Altmaier, allontanatosi dal suo avversario senza degnarlo di importanza.

VIDEO TSISTIPAS-ALTMAIER US OPEN 2025

Stefanos Tsitsipas had some words with Dan Altmaier after losing to him at U.S. Open: He’s complaining about Dan hitting an underarm serve during the 4th set. Frosty. pic.twitter.com/eEaPIpuApL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

“Il tennis non è sempre una questione di vittorie e sconfitte. A volte è una questione di specchi che la vita ti mette davanti. Oggi, Altmaier era quello specchio“, ha dichiarato Tsitsipas in conferenza stampa.