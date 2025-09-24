Sport in tv oggi (mercoledì 24 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 24 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Tokyo e WTA di Pechino, il ciclismo con la cronostaffetta mista dei Mondiali, il volley con i quarti di finale dei Mondiali, il baseball con gli ottavi degli Europei, e tanto altro ancora.

Saranno 15 le Nazioni in gara nella team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada: la cronometro a staffetta mista, con partenza ed arrivo a Kigali, in Ruanda, prevede due segmenti da 20.9 km, per un totale di 41.8 km. I sestetti in gara saranno suddivisi in due terzetti, quello maschile e quello femminile, ed il secondo partirà quando il primo avrà coperto i 20.9 km del tracciato.

Le formazioni in gara sono divise in 3 gruppi di 5 Nazioni, con pause di 43 e 38 minuti tra l’uno e l’altro. Saranno 4 i minuti tra un Paese e l’altro, che scenderanno a 3 nell’ultimo gruppo. Il sestetto dell’Italia sarà composto da Mattia Cattaneo, Marco Frigo e Matteo Sobrero per quanto riguarda il terzetto maschile e Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel e Federica Venturelli per quel che concerne quello femminile. Gli azzurri prenderanno il via per 13mi su 15 formazioni (terzultimi) e scatteranno alle ore 15.44.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 24 settembre

03.15 Arrampicata sportiva, Mondiali: speed femminile, qualificazioni – YouTube International Federation of Sport Climbing

04.00 Tennis, ATP 500 Tokyo: 1° turno (1° match alle 4.00 Berrettini-Munar) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

04.05 Canottaggio, Mondiali: 4a giornata, sessione unica – worldrowing.com

05.00 Tennis, WTA 1000 Pechino: 1° turno (2° match dalle 5.00 Bronzetti-Rakhimova) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Uno, SuperTenniX, Sky Go, NOW

09.30 Volley, Mondiali: quarti di finale, Italia-Belgio – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV, DAZN

13.00 Arrampicata sportiva, Mondiali: speed femminile, finale – YouTube International Federation of Sport Climbing

13.45 Ciclismo, Mondiali: cronometro a staffetta mista (team relay), 41.8 km – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 Volley, Mondiali: quarti di finale, Polonia-Turchia – VBTV, DAZN

17.00 Calcio, Coppa Italia: sedicesimi, Parma-Spezia – Canale 20, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

18.30 Calcio, Coppa Italia: sedicesimi, Verona-Venezia – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

18.30 Calcio femminile, Serie A Women’s Cup: semifinali, Juventus-Inter – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Midtjylland-Sturm Graz – Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: PAOK-Maccabi Tel Aviv – Sky Sport 252, Sky Go, NOW

19.30 Baseball, Europei: ottavi di finale, Italia-Francia – baseballeurope.tv

19.30 Basket femminile, EuroLega: Venezia-Stella Rossa – YouTube EuroLeague Women

20.30 Basket femminile, Eurocup: Sassari-Panathlitikos – YouTube FIBA Basketball

21.00 Calcio, Coppa Italia: sedicesimi, Como-Sassuolo – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

21.00 Calcio, Europa League: Nizza-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Betis-Nottingham Forest – Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Stella Rossa-Celtic – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Friburgo-Basilea – Sky Sport 255, Sky Go, NOW