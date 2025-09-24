BaseballSport in tv
Italia-Francia oggi, Europei softball 2025: orario, tv, programma, streaming
Si entra nella fase a eliminazione diretta per l’Italia del baseball agli Europei, che trasferiscono tutte le loro forze a Rotterdam nella parte più importante. Gli azzurri del manager Francisco Cervelli affrontano la Francia.
Record diametralmente opposti per le due squadre. Quella azzurra, uscita dal girone C di Novara, ha come da pronostico trovato un rotondo 3-0 in virtù dei netti successi su Svizzera e Lituania e della vittoria un po’ meno facile sulla Grecia. Quella transalpina, ultima nel girone B, arriva da tre sconfitte contro Israele, Paesi Bassi e Gran Bretagna: sempre 4 punti realizzati, sempre però attacchi avversari più prolifici.
Il match tra Italia e Francia, ottavo di finale degli Europei di baseball, si giocherà alle ore 19:30. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su baseballeurope.tv (dietro abbonamento: 29,99 euro per l’intera rassegna, 7,99 per la singola partita). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, EUROPEI BASEBALL 2025 OGGI
Mercoledì 24 settembre
Ore 19:30 Italia-Francia
PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: baseballeurope.tv (dietro abbonamento)
Diretta Live testuale: OA Sport