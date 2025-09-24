Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 24 settembre, programma, streaming

Inizia la due giorni dedicata ai quarti di finale del Mondiale nelle Filippine e a inaugurare il programma è l’Italia di Fefè De Giorgi, attesa dal confronto con il Belgio, unica squadra capace fin qui di battere gli azzurri. La giornata prosegue con l’altra sfida di cartello tra Polonia e Turchia. Sulla carta, il pronostico porterebbe verso una semifinale Italia–Polonia, riedizione di tante finali recenti (Mondiale, Europeo e VNL), ma a Manila le sorprese non sono mancate e azzardare previsioni è rischioso.

Il confine tra un Mondiale positivo e un mezzo fallimento per l’Italia passa proprio da questo match. Il Belgio, che aveva complicato il percorso azzurro nella fase a gironi, sembra aver contribuito a risvegliare la squadra di De Giorgi, cresciuta di partita in partita contro Ucraina e Argentina. Ora l’Italia deve dimostrare di aver imparato la lezione: serviranno più solidità in ricezione e difesa, senza passi indietro. I segnali sono incoraggianti: Michieletto appare in ripresa, Bottolo ha trovato un ruolo centrale nel sistema di gioco e Russo sembra in miglioramento.

Il Belgio, allenato da Emanuele Zanini, è una delle sorprese del torneo. Partito da 5ª nel ranking FIVB delle non qualificate, ha dominato la fase preliminare: 3-0 all’Ucraina, clamoroso 3-2 all’Italia e successo su Algeria. Negli ottavi, ha liquidato la Finlandia 3-0, confermando la propria solidità. Il regista Stijn D’Hulst, ex Civitanova, guida la manovra assieme a Seppe Van Hoyweghen. Il faro offensivo è l’opposto Ferre Reggers, in forza al Vero Volley Milano, protagonista con 23 punti al debutto. Attorno a lui una squadra esperta e fisica: in banda il veterano Sam Deroo e il giovane Seppe Rotty, al centro la bandiera Pieter Coolman e il giovane Sam Fafchamps, oltre al “made in Italy” Wout D’Heer. Una formazione compatta, con esperienza internazionale e giocatori abituati ai palcoscenici europei.

L’altro quarto vede in campo la Polonia, grande favorita per il titolo, contro la Turchia, rivelazione della manifestazione. I polacchi, guidati da Nikola Grbic, hanno vinto tutto negli ultimi due anni, tranne l’oro olimpico conquistato dalla Francia. Non hanno ancora espresso il massimo livello di gioco, ma la profondità del roster è impressionante: Kochanowski, Huber, Semeniuk, Leon e Kurek, orchestrati da Komenda, compongono un quintetto che incute rispetto a chiunque. La Turchia di Slobodan Kovac arriva invece senza pressioni: squadra giovane, determinata e con armi per sorprendere. La stella è Adis Lagumdzija, capace di 28 punti proprio contro la Polonia, affiancato da Mandiraci, Bedrhan e Mirza Lagumdzija. Quel che manca è la continuità di rendimento e la capacità di reagire nei momenti più complessi, ma la spregiudicatezza e il fatto di non avere nulla da perdere possono diventare un vantaggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di mercoledì 24 settembre ai Mondiali 2025 di volley maschile.

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY MASCHILE 2025 OGGI

mercoledì 24 settembre

09.30 Italia-Belgio (quarto di finale) diretta Tv Rai2, diretta streaming VBTV, Rai Play, DAZN

14.00 Turchia-Polonia (ottavo di finale) diretta streaming VBTV