Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv, orari 24 settembre, programma, streaming, italiani in gara

I Mondiali di ciclismo 2025 propongono oggi la loro quarta giornata di gare in Ruanda. A Kigali, località africana che per la prima volta ospita la competizione iridata, si terrà oggi una sola prova che assegnerà il nuovo titolo mondiale. Si tratta della staffetta mista a cronometro, ultima prova contro le lancette prima delle gare in linea.

L’Italia punta ad accrescere il numero di medaglie conquistate, ancora fermo ad uno dopo il bronzo di Federica Venturelli nella crono Under 23. Il moderno format della Mixed Team Relay prevede prima la prova di tre uomini e successivamente quella di tre donne, con i due risultati che verranno sommati per ottenere il crono finale. Saranno 41.8 i chilometri totali da affrontare, divisi in due giri da 20.9 km (per uomini e donne) con particolare attenzione che andrà posta sui due strappi impegnativi della Côte de Nyanza e quella de Kimihurura.

La nostra nazionale, a podio nel 2021, 2022 e 2024, schiera Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Marco Frigo, Federica Venturelli, Monica Trinca Colonel e Soraya Paladin per andare nuovamente a caccia di una medaglia. Le favorite sono su tutte Australia e Svizzera, ma l’Italia potrebbe inserirsi nella lotta per il podio con Francia e Germania.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025 OGGI

Mercoledì 24 settembre Kigali, Ruanda

Ore 12.30 Staffetta mista a cronometro (20.9 km)

MONDIALI CICLISMO 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle ore 12.25

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport