LIVE Italia-Francia, Europei baseball 2025 in DIRETTA: si entra nel vivo con gli ottavi di finale

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match di ottavi di finale degli Europei di baseball 2025. A Rotterdam (Olanda) gli azzurri si tuffano nella fase ad eliminazione diretta dopo essersi aggiudicati il girone eliminatorio. Nel gruppo C infatti l’Italia ha sconfitto Svizzera, Lituania e Grecia balzando agli ottavi da prima della classe.

Gli uomini di Francisco Cervillo dovranno alzare i giri del motore per tenere a bada i cugini d’Oltralpe. Rodati tutti i lanciatori in vista delle sfide che contano il coach degli azzurri avrà ora le idee chiare con Di Raffaele, Fandino e Artitzu che si faranno trovare pronti. Serviranno le solide battute di Lasarcina e Guevara, tra i protagonisti dell’ultimo match al pari di Mineo e Morresi.

Sul cammino degli azzurri la formazione fanalino di coda del girone C. Ottavo dunque sulla carta agevole per gli italiani, ma match importante per continuare ad accrescere la consapevolezza del gruppo. In caso di vittoria ai quarti l’asticella si alzerebbe contro la Germania, in una parte bassa del tabellone che sembra meno affollata di insidie come la restante metà dopo il sorprendente terzo posto della Spagna.

La sfida tra Italia e Francia, ottavo di finale degli Europei di baseball 2025, inizierà alle 19.30.