LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri per una medaglia nel Team Relay

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova del Team Relay, cronometro a squadre miste valida per i Mondiali di ciclismo 2025 di Kigali (Ruanda). Siamo giunti alla quarta giornata della rassegna iridata, l’ultima dedicata alle gare contro il tempo. Fino ad ora, la nazionale italiana ha raccolto una medaglia di bronzo con Federica Venturelli, abile a insidiarsi sul gradino più basso del podio nella crono U23 di lunedì.

La staffetta prevede il solito e tortuoso tracciato della capitale ruandese. Saranno 41.8 i km totali, intervallati da un punto di transizione situato al km 20.9. Quindici le nazioni al via, ognuna composta da due terzetti di atleti, uno maschile e uno femminile. Quando il maschile avrà percorso 20.9 km, partirà il corrispettivo femminile per la seconda frazione.

Nei primi km del tracciato i corridori si approcceranno alla pianura, per vedere la strada più ripida al km 6.7. Qui comincia la Côte de Nyanza (2.5 km al 5.8%), asperità che non va assolutamente sottovalutata. Dopo lo scollinamento, presente una sezione in discesa che indirizza le squadre ai piedi della Côte de Kimihurura (1.3 km al 5.2%), epilogo della corsa caratterizzata dal tortuoso pavé.

Storicamente, l’Italia ha sempre ben figurato nella specialità del Relay, collezionando tre medaglie in cinque partecipazioni. Staremo a vedere se l’assenza di Filippo Ganna si farà sentire, il piemontese è stato un membro cardine di tutte le spedizioni azzurre. Il CT Marco Villa schiera Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero e Marco Frigo per il primo segmento, spazio a Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin e al neo bronzo iridato Federica Venturelli nel secondo. La nostra rappresentativa punta incontrovertibilmente al podio (via alle ore 15:44), anche se appaiono superiori sulla carta i sestetti svizzeri e australiani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta della prova del Team Relay, cronometro a squadre miste valida per i Mondiali di ciclismo 2025 di Kigali (Ruanda). L’appuntamento è per le ore 13:45, orario di partenza del primo terzetto. Buon divertimento, vi aspettiamo!