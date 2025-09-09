Sport in tv oggi (martedì 9 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, martedì 9 settembre, ci apprestiamo a vivere una giornata particolarmente intensa per i colori azzurri con molti eventi internazionali di rilievo in tante discipline diverse. Proseguono in Corea del Sud i Mondiali di tiro con l’arco, con l’assegnazione delle medaglie nel compound individuale femminile ed il debutto del ricurvo con il ranking round ed i primi scontri a eliminazione diretta.

Da seguire con attenzione anche il doppio impegno dell’Italia contro Israele e Cechia agli Europei di softball, oltre all’esordio della Nazionale maschile contro la Francia e della femminile contro la Spagna nella fase finale degli Europei di beach soccer a Viareggio. Il menù odierno propone inoltre la sedicesima tappa della Vuelta a España di ciclismo ed i primi due quarti di finale (Turchia-Polonia e Lituania-Grecia) degli Europei di basket.

Azzurrini in campo a Bitola contro la Macedonia del Nord in trasferta nel secondo match del girone di qualificazione per gli Europei U21 di calcio, mentre a Liverpool saliranno sul ring ben quattro pugili italiani in occasione degli ottavi di finale ai Mondiali di boxe.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi martedì 9 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 9 settembre

2.00 Tiro con l’arco, Mondiali: quarta giornata – Dalle 3.02 le fasi finali del compound individuale femminile in streaming su archery+

5.45 Tiro a segno, Coppa del Mondo: Mixed Team pistola 10 metri a Ningbo – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

7.30 Baseball, Mondiali U18: Italia-Sudafrica – Diretta streaming su gametime.sport

8.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo: Mixed Team carabina 10 metri a Ningbo – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

10.00 Softball, Europei: Italia-Israele – Diretta streaming su baseballeurope.tv

13.00 Boxe, Mondiali: sesta giornata (ottavi di finale) – Diretta streaming su Eurovision Sport

13.12 Ciclismo, Vuelta a España: sedicesima tappa – Diretta streaming su discovery+ e DAZN

15.00 Surf, World Surfing Games: quarta giornata – Diretta streaming su isasurf.org

16.00 Basket, Europei: Turchia-Polonia (quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

16.45 Beach soccer femminile, Europei: Italia-Spagna – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

18.00 Beach soccer, Europei: Italia-Francia – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

18.00 Tennis, WTA San Paolo: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

18.00 Tennis, WTA Guadalajara: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Armenia-Irlanda – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Azerbaigian-Ucraina – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW

18.15 Calcio, Qualificazioni Europei U21: Macedonia del Nord-Italia – Diretta tv su Rai 2, live streaming su Rai Play

19.30 Softball, Europei: Italia-Cechia – Diretta streaming su baseballeurope.tv

20.00 Basket, Europei: Lituania-Grecia (quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Serbia-Inghilterra – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Uno; live streaming su cielotv.it, Sky Go e NOW