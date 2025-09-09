LIVE Italia-Cechia, Europei softball 2025 in DIRETTA: scontro diretto durissimo contro le padrone di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto incontro delle azzurre agli Europei di Softball 2025. Italia che sfida le padrone di casa della Cechia in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto del gruppo X della manifestazione continentale. Non è in discussione la qualificazione al round robin successivo, ma la vittoria risulterà fondamentale in quanto le squadre si porteranno in dote i punti raccolti nel girone eliminatorio iniziale.

In mattinata la formazione di coach Craig Montvidas affronterà Israele, che a suon di ottime prestazioni si è guadagnata l’ingresso nel girone X. L’allenatore americano dovrà riflettere dopo la poco convincente prestazione offerta nella sfida alla Spagna. Come dichiarato in conferenza stampa le azzurre sono state inferiori in ogni ambito del gioco, meritando ampiamente la sconfitta contro le iberiche.

Servirà una netta inversione di tendenza contro le ceche, che avranno dalla loro la spinta del pubblico di Praga. Bisognerà aumentare i giri del motore a partire dai lanci, limitando le valide avversarie ed accelerando gli strikes out. In battuta ci vorrà poi maggiore incisività, quella che è mancata a tutte le italiane nel secondo match del gruppo X. Partita dunque da non fallire per cercare di continuare a difendere il titolo continentale.

La sfida tra Italia e Cechia inizierà alle 19.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!