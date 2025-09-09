LIVE Macedonia del Nord-Italia, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: trasferta insidiosa per Baldini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Italia e Macedonia del Nord valido per le Qualificazioni Europei U21, partita in cui i giovani azzurri di Silvio Baldini sono chiamati a vincere per dare continuità all’ottima vittoria contro la nazionale del Montenegro. Per capitan Luca Lipani e i suoi compagni si prospetta una trasferta molto insidiosa da affrontare con il maggior rispetto possibile.

Come detto, il nuovo ciclo di talenti guidati dal neo ct Baldini, è partito benissimo, con gli azzurrini che hanno sconfitto 2-1 il Montenegro, nel match giocato allo Stadio Alberto Picco di La Spezia: l’Italia, dopo meno di 5′ di gioco, si è ritrovata in svantaggio di un gol per via di un errore in manovra che ha concesso ad Andrej Kostic la possibilità di segnare il gol dell’0-1. Successivamente, grazie al gran gol di Lipani e al rigore di Luca Koleosho, gli azzurrini hanno rimontato una partita dominata, soprattutto nel secondo tempo.

Per quanto riguarda la Macedonia del Nord, l’esordio in questo tornei di Qualificazioni Europei U21 non è stato dei migliori, visto che è arrivata una pesante sconfitta per 3-0 nella trasferta contro la Polonia: l’autogol di Adrian Zendelovski nel primo tempo, e le reti biancorosse di Marcel Regula e Oskar Pietuszewki nel secondo, hanno condannato la giovane nazionale del commissario tecnico macedone Goran Stanic, chiamato a rispondere subito contro l’Italia.

PROBABILI FORMAZIONI:

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Djekov; Dailoski, Meliqui, Dzhekov; Stojanov, Angelov, Zendelovski, Hamza, Danev; Trajikov, Gastarov. Ct: Stanikj.

ITALIA (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. Ct: Baldini.

Il match tra l’Italia e la Macedonia del Nord, per le Qualificazioni Europei U21, inizierà alle 18.15 e verrà disputato allo Stadium Petar Miloshevski, casa del Pelister Bitola. Gli azzurri sono favoriti, e vogliono la seconda vittoria di fila: seguite con noi la partita dei giovani talenti del calcio italiano, grazie alla cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Buon divertimento a tutti!