Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 7 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 7 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la finale degli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España, il volley femminile con la finale dei Mondiali, il basket con gli Europei, la F1 con il GP d’Italia, e tanto altro ancora.
Alle ore 15.00 italiane, nella terza ed ultima giornata della Pool D della prima fase dei Mondiali 2025 di rugby femminile, l’Italia del CT Fabio Roselli, già eliminata, affronterà il Brasile nel match che si giocherà al Franklin’s Gardens di Northampton, in Inghilterra.
La gara di casa per la Ferrari sarà il momento decisivo ed arriverà alle ore 15.00, nel corso del GP d’Italia: il sedicesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Monza. Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di vincere per ridurre il gap rispetto all’australiano Oscar Piastri, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti della McLaren.
Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross oggi vedrà andare in scena le gare della diciottesima tappa della stagione 2025: in programma ad Afyonkarahisar c’è il GP di Turchia, sia per la MXGP che per la MX2.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 7 settembre
06.45 Volley, amichevole: Giappone-Italia – Nessuna copertura tv / streaming
09.25 Motocross, GP Turchia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
09.30 Ciclismo, Giro della Lunigiana: 4a tappa, La Spezia-Terre di Luni (100.7 km) – Nessuna diretta tv / streaming
09.40-09.50 MotoGP, GP Catalogna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
09.45 Motocross, GP Turchia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
10.30 Volley femminile, Mondiali: finale 3° posto, Brasile-Giappone – DAZN, VBTV
11.00 Moto3, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 18.30 differita TV8 HD, tv8.it
11.00 Superbike, GP Francia: Superpole Race – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, 00.00 differita TV8 HD, tv8.it
11.00 Basket, Europei: ottavi di finale, Polonia-Bosnia Erzegovina – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA
11.30 Ciclismo, GP Industria & Artigianato: Larciano-Larciano (196.3 km) – 14.40 Rai Play Sport 2
12.15 Moto2, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 19.45 differita TV8 HD, tv8.it
12.15 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com
13.00 Rugby femminile, Mondiali: Giappone-Spagna – Rugby Pass TV
13.00 Atletica, World Continental Tour Pechino – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
13.05 Ciclismo, Vuelta a España: 15ma tappa, A Veiga/Vegadeo – Monforte de Lemos (167.8 km) – 14.45 discovery+, DAZN, dalle 15.15 anche su Eurosport 1 HD
13.15 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara 1 – Sky Sport Mix, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com
14.00 MotoGP, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 21.30 differita TV8 HD, tv8.it
14.15 Basket, Europei: ottavi di finale, Francia-Georgia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA
14.30 Volley femminile, Mondiali: finale, Italia-Turchia – Rai 1 HD, Rai Play, DAZN, VBTV
15.00 F1, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
15.00 Rugby femminile, Mondiali: Italia-Brasile – Rai Sport HD, Rai Play
15.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Georgia-Bulgaria – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
15.10 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 3, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com
15.30 Superbike, GP Francia: gara-2 – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, 00.45 differita TV8 HD, tv8.it
15.45 Rugby femminile, Mondiali: Nuova Zelanda-Irlanda – Rugby Pass TV
16.00 Softball, Europei: Italia-Germania – baseballeurope.tv
16.00 Padel, Premier P1 Madrid: finale femminile – Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
16.10 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara2 – Sky Sport Max, Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 3, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com
17.30 Basket, Europei: ottavi di finale, Italia-Slovenia – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA
17.45 Rugby femminile, Mondiali: Francia-Sudafrica – Rugby Pass TV
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Lituania-Paesi Bassi – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Macedonia del Nord-Liechtenstein – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
18.00 Padel, Premier P1 Madrid: finale maschile – Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
19.30 Baseball, MLB: NY Yankees-Toronto – Sky Sport 257, Sky Go, NOW
20.00 Tennis, US Open: singolare maschile, finale: Jannik Sinner-Carlos Alcaraz – su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv/live-streaming
20.45 Basket, Europei: ottavi di finale, Grecia-Israele – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Diretta Gol Qualificazioni Mondiali (Belgio-Kazakistan, Germania-Irlanda del Nord, Lussemburgo-Slovacchia, Polonia-Finlandia, Turchia-Spagna) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Turchia-Spagna – Sky Sport Max, Sky Go, NOW