A che ora Sinner-Alcaraz, Finale US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Il numero 1 del seeding e del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, e la testa di serie numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz, si incontreranno oggi, domenica 7 settembre, nella finale del tabellone di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis, prevista a partire dalle ore 20.00 italiane sull’Arthur Ashe Stadium.

L’ultimo atto tra l’italiano e l’iberico è l’unico incontro del programma odierno: si tratta del quindicesimo incontro ufficiale tra i due sul circuito maggiore, ed al momento l’iberico è in vantaggio per 9-5 negli scontri diretti.

L’iberico arriva all’ultimo atto con 60 lunghezze di vantaggio sull’azzurro nel ranking mondiale in tempo reale, in cui i punti degli US Open 2024 risultano già decurtati: Alcaraz si attesta a 10840, mentre Sinner insegue a quota 10780, quindi l’odierno scontro diretto mette in palio anche il numero 1 ATP.

La finale degli US Open 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv/live-streaming, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’ultimo atto.

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ FINALE US OPEN 2025

Domenica 7 settembre – Arthur Ashe Stadium – Finale singolare maschile

Dalle ore 20.00 italiane: Jannik Sinner (Italia, 1) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, SuperTennis HD

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ FINALE US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, SuperTennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv/live-streaming.

Diretta live testuale: OA Sport.