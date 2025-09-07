LIVE Italia-Slovenia, Europei basket 2025 in DIRETTA: gli azzurri devono limitare il fenomeno Doncic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Slovenia, ottavi di finale degli Europei di basket 2025! Gli azzurri iniziano la fase ad eliminazione diretta contro un’avversaria davvero tosta, prima di un possibile quarto dove incroceranno la temibile Germania campione del mondo in carica e favorita per la vittoria del torneo.

La Nazionale del Belpaese ha completato la fase a gironi a Limassol (Cipro) con quattro vittorie contro Georgia, Bosnia Erzegovina, Spagna e Cipro a fronte di un solo ko al debutto contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Il CT Gianmarco Pozzecco affiderà i palloni pesanti a Simone Fontecchio, con Nicolò Melli e ‘Momo’ Diouf a mostrare il fisico in difesa. Servirà anche l’intensità di Saliou Niang, tenuto a riposo contro Cipro dopo il lieve infortunio rimediato alla caviglia contro gli spagnoli.

La Slovenia guidata in campo dal fenomeno Luka Doncic – capace di trascinarla giovanissimo alla vittoria dell’Europeo nel lontano 2017 – vuole provare a cancellare la delusione dell’edizione del 2022 quando venne estromessa dal torneo ai quarti di finale dalla Polonia, con la stella dei Los Angeles Lakers che potrà contare sul supporto di compagni come Aleksej Nikolic e Rok Radovic, con Klemen Prepelic e Edo Muric ad armare il braccio dal perimetro.

Palla a due che verrà alzata questo pomeriggio alla Xiaomi Arena di Riga (Lettonia) alle 17:30 ora italiana – le 18:30 ora locale. Diretta TV garantita in chiaro per tutti da RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile invece su RaiPlay (per tutti), SkyGO, Now TV e DAZN (per gli abbonati). Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Italia-Slovenia!