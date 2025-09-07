LIVE Superbike, GP Francia 2025 in DIRETTA: Bulega sfida Razgatlioglu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Francia 2025, Bulega cerca riscatto contro Razgatlioglu.

Gara -1 a Magny Cours ha visto il grande dominio del turco Toprak Razgatlioglu, partito in pole ha girato sempre più forte di tutti sino ad ottenere un vantaggio dominante da amministrare in gara senza nessun problema. Bulega partito male ha dovuto superare i fratelli Lowes dopo qualche tornata di gara.

Alla fine il distacco dell’azzurro della Ducati nei confronti del leader del mondiale è stato di 8,6 secondi mentre in classifica ora sono 31 i punti che deve recuperare. A rendere vivace la gara sono state principalmente le cadute la prima delle quali, al secondo giro, ha visto coinvolti gli sfortunati Yari Montella che è scivolato e trascinato con sè Jonathan Rea ed Andrea Iannone. Pochi metri dopo, praticamente nella stessa curva ma senza entrare nell’incidente precedente, è stato Xavi Vierge a scivolare con la sua Honda e a falciare l’ex campione del mondo Alvaro Bautista. Rialzatosi, lo spagnolo ha percorso ancora qualche giro nonostante le condizioni pessime della sua Ducati.

Senza cinque elementi protagonisti, la prima gara è vissuta sulla straordinaria rimonta e di Andrea Locatelli e Garrett Gerloff. Il pilota azzurro della Yamaha ha concluso con un grande quinto posto, mentre l’americano è caduto a tre giri dalla fine gettando via una buona settima posizione. Poco prima, al decimo giro era caduto anche il pilota della BMW Michael Van der Mark mentre ad un giro dalla fine Sam Lowes finisce a terra dopo una gara condotta dietro al fratello.

Risalito velocemente in sella, il britannico ha comunque chiuso in una sufficiente nona posizione. Gara senza patemi quella di Danilo Petrucci, passato quarto sotto la bandiera a scacchi alla fine, davanti come detto a Locatelli, oltre Remy Gardner e ad Axel Bassani, finalmente apparso in una buona condizione. Oggi si chiude con la Superpole Race e gara-2.

Oggi si chiude con la Superpole Race e gara-2.