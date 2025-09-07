Italia-Brasile oggi, Mondiali rugby femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Domenica 7 settembre, alle ore 15.00 italiane, nella terza ed ultima giornata della Pool D della prima fase dei Mondiali 2025 di rugby femminile, l’Italia del CT Fabio Roselli, già eliminata, affronterà il Brasile nel match che si giocherà al Franklin’s Gardens di Northampton, in Inghilterra.

Il CT dell’Italia, Fabio Roselli, ha scelto il XV titolare: in prima linea Maris, Vecchini e Seye, in seconda Fedrighi e Frangipani, in terza Sgorbini, Locatelli e Giordano, in mediana Bitonci e Madia, al centro Mannini e Corradini, alle ali Granzotto e Muzzo, ad estremo Ostuni Minuzzi. Partiranno in panchina Gurioli, Turani, Pilani, Veronese, Ranuccini, Stefan, Stevanin e Buso.

Per il match della terza giornata dei Mondiali 2025 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play.

CALENDARIO MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025

Domenica 31 agosto – Franklin’s Gardens di Northampton (Inghilterra)

Ore 15.00 italiane: Italia-Brasile – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025 : DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

FORMAZIONI ITALIA-BRASILE

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Giada Corradini, 12 Sara Mannini, 11 Francesca Granzotto, 10 Veronica Madia, 9 Alia Bitonci, 8 Elisa Giordano (C), 7 Isabella Locatelli, 6 Francesca Sgorbini, 5 Alessandra Frangipani, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Gaia Maris. A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Silvia Turani, 18 Alessia Pilani, 19 Beatrice Veronese, 20 Alissa Ranuccini, 21 Sofia Stefan, 22 Emma Stevanin, 23 Gaia Buso.

Brasile: 15 Fernanda Tenório, 14 Giovanna Barth, 13 Marina Fioravanti, 12 Mariana Nicolau, 11 Bianca Silva, 10 Raquel Kochhann, 9 Aline Mayumi Bednarski, 8 Camilla Ísis Carvalho, 7 Larissa Carvalho, 6 Larissa Henwood, 5 Dayana Dakar, 4 Eshyllen Coimbra (C), 3 Pâmela Santos, 2 Júlia Leni, 1 Franciele Barros. A disposizione: 16 Isabela Saccomanno, 17 Taís Prioste, 18 Giovana Mamede, 19 Marcelle Cruz, 20 Ana Carolina Santana, 21 Letícia Medeiros, 22 Leila Silva, 23 Edna Santini.