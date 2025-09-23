Tennis
Ranking ATP (23 settembre 2025): Sinner resta numero 2, Musetti manca il sorpasso su de Minaur
Dopo la conclusione dei tornei ATP 250 di Chengdu ed Hangzhou, è stato rilasciato il ranking ATP: Jannik Sinner resta in seconda posizione, ma resta invariato lo svantaggio dallo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale si rimane con 760 punti sull’azzurro, anche se ripartirà virtualmente con un margine di 590 nel prossimo torneo.
Lorenzo Musetti, sconfitto nuovamente in finale a Chengdu, proprio come accaduto lo scorso anno, non guadagna e non perde punti, difende ancora la top ten rimanendo stabile al numero 9, ma manca il sorpasso ai danni dell’australiano Alex de Minaur, che si sarebbe concretizzato in caso di vittoria del torneo.
Alle sue spalle restano stabili Flavio Cobolli, 25°, Luciano Darderi, 30°, e Lorenzo Sonego, 44°, mentre guadagnano una posizione sia Matteo Berrettini, 56°, che Mattia Bellucci, 64°. Restano nove, inoltre, i tennisti italiani tra i primi 100.
Alle spalle dei primi sette già citati, infatti, restano stabili sia Matteo Arnaldi, 73° posto, che Luca Nardi, 85°. Si confermano 14 nel complesso gli azzurri tra i primi 200 del mondo, grazie alla presenza di altri 5 italiani tra il 134° ed il 163° posto.
RANKING ATP
Martedì 23 settembre 2025
1 Carlos Alcaraz 11540
2 Jannik Sinner 10780
3 Alexander Zverev 5930
4 Novak Djokovic 4830
5 Taylor Fritz 4675
6 Ben Shelton 4280
7 Jack Draper 3690
8 Alex de Minaur 3545
9 Lorenzo Musetti 3505
10 Karen Khachanov 3280
ITALIANI TRA I PRIMI 200
Martedì 23 settembre 2025
2 Jannik Sinner 10780
9 Lorenzo Musetti 3505
25 Flavio Cobolli 2040
30 Luciano Darderi 1584
44 Lorenzo Sonego 1105
56 Matteo Berrettini 925
64 Mattia Bellucci 869
73 Matteo Arnaldi 825
85 Luca Nardi 740
134 Andrea Pellegrino 468
138 Matteo Gigante 450
139 Francesco Passaro 449
154 Francesco Maestrelli 386
163 Giulio Zeppieri 362