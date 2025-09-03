Sarah Fahr non si nasconde: “L’obiettivo è vincere i Mondiali, il muro-difesa funziona benissimo”

Sarah Fahr ha messo a segno 12 punti nel quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile, vinto dall’Italia con un secco 3-0 inflitto ai danni della Polonia. Le azzurre hanno travolto le biancorosse di coach Stefano Lavarini e si sono così qualificate alla semifinale, da disputare sabato 6 settembre contro la vincente di Brasile-Francia. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno infilato il 34mo successo di fila e sono entrate in zona medaglia ai Mondiali per la terza volta consecutiva.

La centrale ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono contentissima, è stata una gara bella, siamo partite veramente forte e abbiamo giocato bene. Una semifinale mondiale: non so cosa dire. Sono orgogliosa di quello che ha fatto il gruppo e di come sono entrata in campo, ora arriva il bello. Il nostro sistema muro-difesa funziona benissimo, è sempre stato così e speriamo che continui a esserlo. Tutte facciamo il nostro lavoro e lo facciamo benissimo, sono soddisfatta“.

L’azzurra si è soffermata anche sulla qualità del gioco e si è poi spinta verso il weekend che determinerà il podio di questa rassegna iridata: “Si può sempre migliorare, ma oggi sono veramente soddisfatta di come abbiamo giocato e di come siamo state aggressive. Volevamo partire subito forte, è stato così e siamo arrivate dove volevamo. Il nostro obiettivo è arrivare in fondo e vincere, lo confermo anche ora. Daremo il massimo per farlo, abbiamo bisogno anche del supporto di chi ci segue da casa“.