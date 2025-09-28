Rugby: Coppa Italia, i risultati della prima giornata

È iniziata la nuova stagione del rugby italiano con il primo turno di Coppa Italia, giocato sabato 27 settembre. In attesa del via ufficiale al campionato di Serie A Elite, previsto per il 12 ottobre, le squadre si sono misurate in una competizione che rappresenta il primo banco di prova per testare condizione fisica e meccanismi di gioco. Un appuntamento che ha già regalato emozioni e sorprese, confermando l’equilibrio che caratterizzerà anche il torneo principale.

Nel Girone 1 la copertina va al Valorugby Emilia, capace di imporsi davanti al pubblico amico del Mirabello con un convincente 26-12 sulle Fiamme Oro, arricchito dal punto di bonus offensivo. Il derby veneto tra Petrarca e Mogliano è stato invece rinviato a causa del maltempo, mentre Rovigo e Viadana, reduci dalla sfida di Supercoppa, recupereranno la loro gara in data da destinarsi. L’impressione è che la lotta per il primato sarà serrata, ma i reggiani hanno già mandato un chiaro segnale.

Molto combattuto il Girone 2, dove l’Accademia FIR “Ivan Francescato” ha fatto il suo debutto stagionale con una prestazione incoraggiante. I giovani guidati da Di Giandomenico hanno lottato alla pari con Parabiago, finalista dell’ultima Serie A, cedendo solo 28-33 ma portando a casa due preziosi punti. Successi con bonus, invece, per Sitav Lyons e Rugby Vicenza: i piacentini hanno superato Biella 31-18, mentre i vicentini hanno avuto la meglio sul Colorno 30-28 al termine di un incontro ad alta intensità.

Coppa Italia – Girone 1 – 27.09.25

Petrarca Rugby v Mogliano Rugby rinviata

Valorugby Emilia v Fiamme Oro 26-12

Viadana v Rovigo rinviata

Classifica: Valorugby Emilia 5; Fiamme Oro, Petrarca*, Mogliano*, Viadana*, Rovigo* 0

(*una partita in meno)

Coppa Italia – Girone 2 – 27.09.25

Vicenza v Colorno 30-28

Sitav Lyons v Biella 31-18

Accademia FIR v Parabiago 28-33

Classifica: Sitav Lyons, Vicenza, Parabiago 5; Accademia FIR 2; Colorno 1; Biella 0