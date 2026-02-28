Seguici su
Rugby

Rugby: il Valorugby batte il Petrarca e conquista la Coppa Italia

38 minuti fa

Santiago Resino
Resino / LegaRugby

Allo stadio di Reggio Emilia va in scena una finale intensa e combattuta, ma alla fine è il Valorugby a scrivere il proprio nome sull’albo d’oro, superando il Petrarca Rugby e conquistando la Coppa Italia con un netto 26-10. Una sfida fatta di ritmo, cartellini e momenti chiave, in cui gli emiliani hanno saputo colpire nei momenti decisivi e respingere i tentativi di rimonta dei veneti. Davanti al proprio pubblico, il Valorugby Emilia ha mostrato solidità, concretezza e maggiore lucidità nei frangenti cruciali del match, costruendo il successo con pazienza nel primo tempo e chiudendo i conti nella ripresa con cinismo e qualità.

Prima chance per Reggio Emilia, che conquista una touche ben dentro i 22 avversari, ma errore del Valorugby e nulla di fatto. Subito un paio di fischi (fatti e non fatti) che lasciano perplessi e Valorugby che torna ad attaccare, ma ancora nulla di fatto ed equilibrio che non si spezza. Al 12’ placcaggio alto e cartellino giallo per Romanini e Petrarca in inferiorità per 10 minuti. E ne approfitta subito la squadra di casa, che sulla seguente azione con un calcio di Hugo trova Resino in area di meta e 7-0 per Reggio Emilia. Reagisce il Petrarca, nonostante l’inferiorità, e al 20’ trova un piazzato e Lyle mette i primi punto per il 7-3.

È, però, Reggio Emilia a fare la partita in questo primo tempo e i ragazzi di Violi continuano a spingere in attacco, ma al 25’ uno spear tackle costa a Brisighella il cartellino giallo e ora è il Valorugby a restare in inferiorità e Padova può risalire il campo. Insistono, però, i padroni di casa, con i veneti che faticano a rendersi pericolosi nei primi 40’ di gioco. Al 36’ rischia grosso il Petrarca, l’attacco emiliano spinge, va oltre la linea di meta, ma il pallone viene tenuto alto e nulla di fatto. Al 38’ falli di Padova e questa volta Hugo va sulla piazzola per il 10-3 con cui si va al riposo.

Prova a cambiare ritmo il Petrarca Padova a inizio ripresa e al 48’ bellissima fiammata di Minozzi, che fa guadagnare tanti metri ai suoi, poi sul lungo prosieguo dell’azione tanti pick&go e alla fine è Barbatti a schiacciare per il 10-10 e tutto da rifare. Cerca di tornare a spingere il Valorugby, che continua a giocare bene, ma ora non domina più territorio e possesso come nei primi 40 minuti. E al 59’ un placcaggio alto di Telandro permette a Hugo di tornare sulla piazzola per il 13-10.

E al 64’ può arrivare il colpo del ko. Calcio che favorisce Valorugby, palla allarga da sinistra a destra, Brisighella che controlla miracolosamente l’ovale e con un offload libera Colombo che può andare a schiacciare per il 20-10 ed emiliani che scappano nuovamente via. Barcolla pericolosamente, ora, il Petrarca Padova, che sembra aver subito il colpo e ancora padroni di casa a rendersi pericolosi. Così torna Hugo sulla piazzola al 69’ e Valorugby che va sul 23-10. E parola fine al 71’, quando il drop di Casilio firma il 26-10 che certifica il successo emiliano. Prima del fischio finale c’è il tempo ancora per un cartellino giallo a Mussini, del Valorugby, e l’ennesimo errore del Petrarca a un passo dalla meta e, così, finisce il match e Valorugby Emilia conquista la Coppa Italia.

VALORUGBY EMILIA – PETRARCA PADOVA 26-10

Valorugby: Brisighella; Resino, Cuminetti, Leituala, Colombo; Hugo, Casilio; Ruaro, Sbrocco, Roura; Du Preez, Schinchirimini; Favre, Cruz, Brugnara. In panchina: Bigi, Taddei, Rimpelli, Mussini, Esposito, Musajo, Gherardi, Bianco Petrarca: Lyle; Minozzi, Broggin, Destro, Scalabrin; Richman, Jimenez; Trotta, Halafihi, Romanini; Telandro, Galetto; Torres, Minervino, Pelliccioli In panchina: Pisani, Frattolillo, Barbatti, Nowlan, Botturi, Chillon, De Sanctis, De Masi
Marcatori: 14’ m. Resino tr. Hugo, 20’ cp. Lyle, 39’ cp. Hugo, 49’ m. Barbatti tr. Lyle, 59’ cp. Hugo, 64’ m. Colombo tr. Hugo, 69’ cp. Hugo, 71’ dr. Casilio

