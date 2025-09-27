The Rugby Championship: il Sudafrica domina l’Argentina e balza in vetta ad 80′ dalla fine

Il Sudafrica dà spettacolo allo Hollywoodbets Kings Park di Durban nel quinto turno della The Rugby Championship 2025. I campioni del mondo dominano l’Argentina per 60-30 e balzano in vetta alla classifica ad 80 minuti dalla fine di quest’edizione.

Il match viene inaugurato da un doppio botta e risposta al piede, che vede protagonisti Feinberg-Mngomezulu e Santiago Carreras nei primi venti minuti di gioco: due punizioni a testa e due trasformazioni per entrambi, che sistemano le squadre sul 6-6.

La partita dopo una fase di equilibrio si movimenta: altra punizione in mezzo ai pali per Carreras, per il momentaneo 6-9, poi la reazione degli Springboks che vanno in meta con Marx per il momentaneo 11-9. L’Argentina però non ci sta e a 5 giri d’orologio dall’intervallo marca pesante con Chocobares.

Succede di tutto, i campioni del mondo tirano fuori un altro colpo di coda con Feinberg-Mngomezulu per il 18-16. Al 39′ Marx viene ammonito e all’Argentina viene accordata una meta tecnica: il primo tempo va lungo, ma all’ultimo respiro prima del break c’è spazio per una nuova gioia sudafricana nuovamente con uno scatenato Feinberg-Mngomezulu che va in meta e converte. Si va quindi al riposo con lo score sistema sul 25-23.

Ad inizio ripresa il Sudafrica tenta la fuga con le mete di Kolbe e del solito Feinberg-Mngomezulu, che non sbaglia le due trasformazioni e porta i campioni del mondo avanti 39-23 al 51′. L’Argentina reagisce nuovamente e con la meta di Albornoz, poi convertita da Carreras, si rimette in scia.

Le speranze dei sudamericani durano poco: al 60′ la meta di van den Berg dà inizio ad un assolo del Sudafrica che marca due volte con Pieter-Steph du Toit al 66′ ed all’80’, ed una volta con Libbok al 75′. Feinberg-Mngomezulu non concede nulla, converte le quattro mete e porta i padroni di casa sul finale 67-30. Da sottolineare il duro scontro subito negli ultimi istanti di gioco da Gonzalo Garcia, che esce dal campo in barella mostrando un rasserenante pollice in su.