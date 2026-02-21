Rugby, Coppa Italia: Petrarca Padova e Valorugby Emilia conquistano un posto in finale

La finale della Coppa Italia Simecom 2025/2026 sarà una sfida tra Valorugby Emilia e Petrarca Padova, che hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo al termine di due semifinali intense e spettacolari. Le due squadre si contenderanno il trofeo sabato 28 febbraio allo Stadio Mirabello, al termine di un percorso che ha confermato la loro solidità e capacità di imporsi nei momenti decisivi.

A Reggio Emilia, i padroni di casa del Valorugby hanno costruito il successo già nel primo tempo contro le Fiamme Oro Rugby, grazie alle mete di Roura, servito da Nicolò Casilio, e di Colombo su assist di Hugo. La risposta ospite con Giammarioli ha tenuto il match in equilibrio, ma l’errore dalla piazzola di Di Marco ha fissato il punteggio sul 17-8 all’intervallo. Nella ripresa il confronto è rimasto aperto: ai punti al piede delle Fiamme Oro hanno replicato la meta di Cuminetti e un piazzato di Hugo, prima della seconda marcatura personale di Giammarioli. Nel finale, però, il Valorugby ha controllato il vantaggio fino al 27-18 conclusivo, con Fabio Ruaro premiato come migliore in campo.

Ancora più emozionante la semifinale di Padova, dove il Petrarca ha centrato una rimonta clamorosa contro il Rugby Viadana. L’avvio aveva sorriso agli ospiti, avanti 21-14 all’intervallo grazie a tre mete e a una difesa efficace, dopo la segnatura iniziale di Botturi. Nella ripresa Viadana ha provato ad amministrare il vantaggio, ma l’ingresso di Minervino ha cambiato l’inerzia: il tallonatore ha accorciato con una meta al 79’ e, a tempo scaduto, ha completato una straordinaria doppietta personale che ha regalato ai padovani il successo per 33-29 e la qualificazione.

COPPA ITALIA – semifinali

Petrarca Rugby v Viadana 33-29

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 27-18