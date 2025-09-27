Seguici su
Rugby

Rugby: le Zebre iniziano con una vittoria nello URC. Battuta Edimburgo al photofinish

Pubblicato

31 minuti fa

il

Zebre Parma / IPA Sport
Zebre Parma / IPA Sport

La stagione 2025-2026 delle Zebre Parma inizia nel migliore dei modi. Allo stadio Lanfranchi di Parma infatti, i gialloblu hanno superato 31-28 Edimburgo, nella prima giornata della stagione regolare dello United Rugby Championship. Ecco come sono andate le cose.

A Parma la gara inizia subito con i padroni di casa capaci di andare in meta, grazie al tallonatore Tommaso Di Bartolomeo, che va oltre. Arriva la prima segnatura stagionale e anche la conversione di Da Re che vale il 7-0.

Il match vive su ritmi altissimi. Le Zebre marcano ancora con un uomo di prima linea: Pitinari. Gli emiliani scappano sul 14-0, ma appena dopo il quarto d’ora di gioco un placcaggio alto di Licata viene giudicato come falloso portando un cartellino giallo al terza linea (con bunker, che poi diventa giudicato) e i ducali in inferiorità numerica. Gli ospiti fiutano la chance approfittandone immediatamente per accorciare le distanza con l’azione vincente di McConnell, che convertita da Healy vale il 14-7.

La gara è senza un padrone. Gli scozzesi pareggiano i conti con la realizzazione di Bradbury, addizionata ancora dai punti di Healy. Si va sul 14-14, mentre il giallo dato a Licata viene elevato a cartellino rosso: le Zebre si ritrovano per 20 minuti con un uomo in meno.

Tutto sembra girare male per gli uomini di Brunello che però al 35′ trovano il modo di tornare avanti grazie al guizzo di Stavile che mette in moto un Gesi incontenibile per la difesa rivale. Bottino pieno con meta e conversione: le Zebre si portano sul 21-14, punteggio co cui le due squadre vanno all’intervallo.
Lo start della ripresa è scoppiettante: due mete, una per parte, entrambe convertite. Prima Fusco per i gialloblu poi Vellacott per i bianchi. Se ne vanno dieci minuti della seconda frazione: il divario resta inalterato, sul 28-21.
Si supera l’ora di gioco, mentre gli allenatori pescano a piene mani dalle panchine. Le Zebre si complicano ancora una volta le cose, con Pitinari che si vede sventolare in faccia un cartellino giallo per un’azione di antigioco al 64′.
I padroni di casa riescono a superare indenni l’inferiorità, ma al 76′ il subentrato Harrison va oltre. C’è la meta e c’è la conversione per il 28-28 di Edimburgo. 
Ultimi giri d’orologio, le Zebre riescono a prendersi una punizione piazzabile di fatto all’ultimo respiro: Farias, anche lui entrato a partita in corso, non trema al piede mettendo sul tabellone i punti vincenti del 31-28.
Il tempo si esaurisce sull’ultima azione difensiva degli emiliani, che posso esultare per la prima vittoria stagionale con anche il bonus offensivo, per Edimburgo arriva invece la sconfitta con punto di bonus difensivo.
