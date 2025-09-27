Lorenzo Musetti contro il pubblico cinese: lo sfogo a Pechino dell’azzurro e le accuse di razzismo sui social

Una partita difficile per Lorenzo Musetti all’esordio dell’ATP500 di Pechino. Il toscano, reduce dalla grande delusione della sconfitta nella finale del torneo di Chengdu contro il cileno Alejandro Tabilo non sfruttando anche due match-point, ha dovuto dar fondo a tutte le proprie energie per piegare il Big Server transalpino, Giovanni Mpetshi Perricard, sullo score di 7-6 (3) 6-7 (4) 6-4.

Una partita che Lorenzo si è complicato più volte per scarsa attenzione in alcuni punti e la tendenza a essere passivo. Inoltre, in uno di questi, la sua attenzione alla partita si è rivolta ad altro. Il riferimento è in particolare a quanto accaduto nel corso del tie-break del secondo parziale. Il carrarino si trovava avanti di un mini-break e con due servizi a propria disposizione sul 4-3 in suo favore.

Nello scambio, Musetti ha affossato un dritto non impossibile in rete e si è lasciato andare a uno sfogo di pura frustrazione contro il pubblico: “Tossiscono sempre ‘sti cazzo di cinesi…“, le parole dell’azzurro che poco dopo ha fatto il verso a chi tossiva.

VIDEO MUSETTI CONTRO PUBBLICO CINESE

Now three months on, Musetti throwing up racial slurs towards Chinese fans… But won’t be hated because he’s their pretty face cute boy…imagine the reaction if this was Zverev or someone ??pic.twitter.com/AiGm58PTdm https://t.co/Y87Y2g07Qj — SK (@Djoko_UTD) September 26, 2025

Il video è diventato presto virale sui social e sono piovute critiche molto pesanti nei confronti del tennista italiano, accusato da diversi utenti per aver assunto un comportamento razzista. Alcuni si sono anche chiesti perché nei confronti del giocatore non si siano presi provvedimenti incisivi dal punto di vista disciplinare.