Lorenzo Musetti si scusa: “Ho sbagliato, ammiro il popolo cinese”

Il tempo delle scuse. Lorenzo Musetti ha voluto rivolgere un messaggio di questo genere, sui social, dopo quanto accaduto ieri nel corso della partita vinta contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il riferimento è al tie-break del secondo parziale. Il carrarino si trovava avanti di un mini-break e con due servizi a propria disposizione sul 4-3 in suo favore.

Nello scambio, Musetti ha affossato un dritto non impossibile in rete e si è lasciato andare a uno sfogo di pura frustrazione contro il pubblico: “Tossiscono sempre ‘sti caXXo di cinesi…“, le parole dell’azzurro che poco dopo ha fatto il verso a chi tossiva.

Le reazioni da parte degli appassionati non sono mancate in senso negativo e allora l’azzurro si è sentito in dovere di porgere le sue scuse e spiegare la situazione: “Vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto ieri, in preda alla frustrazione, durante la mia partita“, ha scritto su Instagram Musetti.

“Le mie parole erano rivolte solo a poche persone tra il pubblico che tossivano ripetutamente e disturbavano il gioco. Non erano mai state, in alcun modo, rivolte al popolo cinese. È successo in un momento di stress e tensione al secondo tie-break, ma questa non è una scusa. Mi rendo conto che il modo in cui mi sono espresso è stato sbagliato e inappropriato, e ha ferito i sentimenti di molti tifosi cinesi. Me ne pento profondamente e provo profondo rimorso.”Ho sempre ammirato il popolo cinese e apprezzo molto giocare nel vostro Paese. Torno in Cina dal 2018 e mi sento sempre molto benvenuto. Sono grato per l’incredibile supporto che ricevo costantemente e per i tanti tifosi che ho in Cina“, ha aggiunto Lorenzo.

“Ancora una volta, mi dispiace davvero tanto. Vi rispetto profondamente, mi sento a casa qui e apprezzo il calore e la gentilezza che ho sempre ricevuto da voi. Con rispetto e gratitudine, Lorenzo“, ha concluso.

POST DI LORENZO MUSETTI SU INSTAGRAM