Quando le semifinali dei Mondiali di volley femminile 2025: orari, programma, tv, streaming

A Bangkok, in Thailandia, i Mondiali senior 2025 di volley femminile quest’oggi vedranno scattare i quarti di finale: l’Italia affronterà la Polonia nel secondo match della giornata odierna, previsto alle ore 15.30 italiane. Prima si affronteranno Paesi Bassi e Giappone, mentre domani toccherà a Brasile-Francia e USA-Turchia.

Le semifinali, invece, si disputeranno entrambe nella stessa giornata, quella di sabato 6, alle 10.30 ed alle 14.30, ma ancora non si sa in quale dei due orari giocherebbe eventualmente l’Italia, infine domenica 7 andranno in scena entrambe le finali: sfida per il bronzo alle 10.30 italiane, incontro per l’oro alle 14.30 italiane.

I Mondiali senior 2025 di volley femminile saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD in occasione dei match dell’Italia ed in diretta streaming su Rai Play per gli incontri delle azzurre e su DAZN e VBTV per tutte le sfide, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle partite dell’Italia.

TABELLONE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

Quarti di finale

(57) Paesi Bassi-Giappone, mercoledì 3 settembre ore 12.00

(58) Stati Uniti-Turchia, giovedì 4 settembre ore 15.30

(59) Italia-Polonia, mercoledì 3 settembre ore 15.30

(60) Brasile-Francia, giovedì 4 settembre ore 12.00

Semifinali

(61) Vincente 57-Vincente 58, sabato 6 settembre orario da definire (10.30 o 14.30)

(62) Vincente 59-Vincente 60, sabato 6 settembre orario da definire (10.30 o 14.30)

Finali

(63) 3°-4° posto Perdente 61-Perdente 62, domenica 7 settembre ore 10.30

(64) 1°-2° posto Vincente 61-Vincente 62, domenica 7 settembre ore 14.30

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD per i match dell’Italia.

Diretta streaming: Rai Play per i match dell’Italia, DAZN e VBTV per tutti i match.

Diretta live testuale: OA Sport per i match dell’Italia.