Volley femminile, Olanda-Giappone: regna l’equilibrio per una semifinale ai Mondiali

Olanda e Giappone si affronteranno mercoledì 3 settembre (ore 12.00) in uno dei quarti di finale sulla carta più equilibrati dei Mondiali 2025 di volley femminile. Le due formazioni torneranno in campo a Bangkok (Thailandia) a cinque giorni di distanza dall’ultimo incontro disputato in terra asiatica: le tulipane hanno detronizzato la Serbia, eliminando la formazione che ha vinto le ultime due edizioni della rassegna iridate; le nipponiche hanno prevalso nel sempre rovente derby contro la Thailandia.

Entrambe le compagini si presenteranno da imbattute all’appuntamento: le oranje hanno conquistato il primo posto nella Pool A dopo aver regolato la Thailandia e la Svezia al tie-break, dimostrando un’ottima tenuta di gara visto che anche agli ottavi si sono imposte per 3-2; le asiatiche hanno dominato la Pool H travolgendo la Serbia nel decisivo scontro diretto per il primato. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra USA e Turchia, in programma giovedì 4 settembre.

Il Giappone potrà sciorinare il suo gioco caratterizzato da grandi difese, percentuali elevate in ricezione e un attacco decisamente preciso con una grande varietà di colpi. L’Olanda potrà fare affidamento su una buona sostanza a muro e un valido servizio, ma sarà chiamata a rincorrere quando le avversarie tireranno su la consueta quantità abnorme di palloni. Si fronteggiano due scuole decisamente diverse, che sognano un ritorno tra le magnifiche quattro.

L’Olanda punterà sull’opposto Elles Dambrink, su una schiacciatrice di grande esperienza e talento come Nika Daalderop (ultimi due anni a Milano, da fine settembre sarà a Conegliano), sul martello Marrit Jasper oltre che sulla coppia di centrali Stuut-Timmermann sotto la regia di van Aalen. Il Giappone farà leva sulle attaccanti Mayu Ishikawa (in forza a Novara), Yukiko Wada e Sato Yoshino, ma attenzione anche alla centrale Shimamura spalleggiata da Airi.