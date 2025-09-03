Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley femminile 2025: orari partite 3 settembre, programma, streaming

Oggi mercoledì 3 settembre va in scena la prima giornata dedicata ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: a Bangkok (Thailandia) prosegue la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata con la disputa di due incontri che promuoveranno le prime due squadre tra le migliori quattro compagini del Pianeta.

Alle ore 12.00 si alzerà il sipario con il confronto tra Olanda e Giappone. Le oranje si presenteranno all’appuntamento dopo aver eliminato la Serbia: le Campionesse del Mondo uscenti hanno ceduto al cospetto delle tulipane che ora proveranno a mettere in difficoltà le favorite nipponiche, reduci dal derby con la Thailandia. In palio la semifinale da giocare contro la vincente di USA-Turchia.

Alle ore 15.30, invece, si giocherà la partita tra l’Italia e la Polonia. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente alle biancorosse guidate da coach Stefano Lavarini. Le azzurre sono reduci dal successo contro la Germania, in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente di Francia-Brasile

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (mercoledì 3 settembre) ai Mondiali 2025 di volley femminile. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play, oltre che in diretta live testuale su OA Sport; entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV e DAZN, per gli abbonati. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Mercoledì 3 settembre

12.00 Paesi Bassi vs Giappone – Diretta streaming su VBTV e DAZN

15.30 Italia vs Polonia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

ITALIA-POLONIA

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PAESI BASSI-GIAPPONE

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.