Quando la finale dell’Italia agli Europei di baseball 2025? Orario, avversaria, tv, streaming

La finale degli Europei senior 2025 di baseball, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi, si giocherà domani, sabato 27 settembre, alle ore 19.30: l’Italia, che ha battuto la Cechia per 8-5 nel penultimo atto, attende la vincente del confronto tra i padroni di casa dei Paesi Bassi e la Spagna.

La sfida che metterà in palio il titolo andrà in scena al Neptunus Familiestadion di Rotterdam, ma non sarà trasmesso in diretta tv. La diretta streaming sarà fruibile soltanto a pagamento su baseballeurope.tv, a partire da 6.99€, invece OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO EUROPEI BASEBALL 2025

Sabato 27 settembre – Finale

Neptunus Familiestadion di Rotterdam (Paesi Bassi)

Ore 19.30: Italia-vincente Paesi Bassi-Spagna – Diretta streaming a pagamento su baseballeurope.tv da 6.99€

PROGRAMMA EUROPEI BASEBALL 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: a pagamento su baseballeurope.tv da 6.99€.

Diretta live testuale: OA Sport.