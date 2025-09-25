Baseball, l’Italia torna tra le magnifiche 4 degli Europei! Germania battuta: Quattrini e Bassani super sul monte

L’Italia raggiunge la semifinale degli Europei di baseball 2025. Battuta con il minimo scarto, 1-0, la Germania al termine di una sfida nella quale gli azzurri mettono insieme 10 valide contro 3, ma in cui è decisivo, nei fatti, il secondo inning. Ora la sfida alla Cechia, che ha sconfitto Israele per 4-3, nella giornata di domani. La squadra azzurra si riprende quel posto tra le prime quattro che le è appartenuto per 34 delle 37 edizioni precedenti della rassegna continentale. Da lodare la prova di Gabriele Quattrini sul monte: 7 inning, 8 strikeout.

Dopo un inning nel quale Gonzalez in seconda base ci arriva, è il secondo quello buono per l’Italia: Carrera sfrutta un lancio sbagliato per andare in prima base, poi i singoli di Paolini ed Angioi lo portano a finire il giro del diamante e a regalare all’Italia l’1-0. Potrebbe essere anche di più, con Paolini, Angioi e Batista che riempiono le basi, ma Gonzalez subisce il terzo out e si rimane sul punto singolo.

La Germania, va detto, non riesce quasi mai a essere produttiva in attacco. Fa eccezione il terzo inning, con un doppio di Ahrens e un successivo singolo con bunt di Brenk seguiti da Richards che viene colpito: si riempiono le basi, peraltro senza out. Quattrini e la difesa, però, sono molto attenti: una, due, tre eliminazioni e il risultato è sempre 1-0.

L’Italia seguita a colpire valide con buona continuità, ma nel complesso è la Germania che fa più paura: Richards, nella quinta ripresa, arriva di nuovo fino in terza base, ma con due out già presenti e dunque basta fermare Helmig, cosa che riesce via strikeout. Per l’Italia Paolini nel quarto inning e Gonzalez nel settimo riescono ad arrivare in seconda, ma di più fino a quel momento non si vede.

Cambiano i pitcher (Von Schamann per Solbach da una parte, Artitzu per Quattrini dall’altra), ma è l’Italia di nuovo pericolosa nell’ottava ripresa, con Mineo che in terza base ci arriva. Anche in questo caso, però, l’eliminazione di Paolini blocca tutto. Nell’ultimo inning la Germania fa lanciare Aquino Jung, che concede poco e tiene vive le speranze tedesche. Anche Cervelli manda in campo il suo closer: Bassani. Si alternano in battuta Walther, Dunn e Baumgardt, ma per tutti loro non è aria. L’Italia è in semifinale. Questa sera si deciderà l’altro accoppiamento del penultimo atto, per il quale le sfide sono Spagna-Gran Bretagna e Paesi Bassi-Croazia.