Baseball: Spagna senza problemi negli ottavi, Croazia ancora in volo

Si sono (quasi) completati gli ottavi di finale in tema di Europei di baseball che stanno avendo la loro parte più importante di scena a Rotterdam. E, per buona misura, c’è stata la conferma di alcuni rapporti di forza, leggermente diversi dalla composizione dei gironi per via degli sconvolgimenti operati dagli Europei del 2023.

Nella prima partita di giornata netto 9-1 per Israele sulla Svizzera, con il primo inning a determinare già praticamente tutto a causa di un 6-0 che viene poi amministrato. Va pur sempre detto che in questo caso è tanta la differenza tra le due selezioni, soprattutto guardando gli ultimi anni di evoluzione.

Il 9-3 con cui la Croazia, prima nel girone di Anversa, supera la Svezia, quarta a Rotterdam, fa capire che per il Paese scandinavo la “scalata” a un più alto livello arrivata nel 2023 è forse giunta, se non a un termine, quantomeno a un’interruzione. Decisiva la settima ripresa, con i croati già avanti 4-1 e trascinati da due singoli, una base su ball a basi piene e una realizzazione su lancio pazzo.

E poi c’è il 10-0 della Spagna sull’Austria, risultato netto e prevedibile più che altro perché gli iberici, pur terzi nel girone, restano un paio di categorie sopra gli avversari. Da segnalare un ottimo Omar Hernandez e anche la vena di Luis Miguel Guillorme Gonzalez, principali attori della situazione pur con Royd Fernandez anche lui lanciatore vincente in gran spolvero. Gli accoppiamenti dei quarti di finale, in buona sostanza, diventano questi: Israele-Cechia, vincente tra Italia e Francia-Germania, Spagna-Gran Bretagna e Paesi Bassi-Croazia.