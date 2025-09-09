WTA San Paolo, ritiro per Ajla Tomljanovic. Avanzano volti nuovi del circuito

Calato il sipario sui match validi per il primo turno del torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano si è dato il via alle danze e bisogna annotare il ritiro di una delle giocatrici che incuriosiva maggiormente, ovvero l’australiana Ajla Tomljanovic.

Uscita di scena nel primo turno degli US Open contro l’americana Coco Gauff al termine di un match particolarmente lottato, l’aussie (n.91 del ranking) ha deciso di alzare bandiera bianca nella sfida contro la messicana Victoria Rodriguez (n.411 del ranking) sullo score di 6-4 4-2. Un ritiro per Tomljanovic per problemi fisici che continuano inesorabilmente a condizionarne le prestazioni.

Rodriguez affronterà nel secondo turno la francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (n.214 WTA), a segno contro l’altra messicana Ana Sofia Sanchez (n.179 del mondo) per 6-4 4-6 7-6 (7) in un match che ha sfiorato le tre ore di gioco.

Vittorie in casa argentina per Solana Sierra e Julia Riera. La n.2 del seeding ha battuto l’olandese Arianne Hartono (n.189 del raking) col punteggio di 7-6 (4) 6-3 e nel secondo turno sfiderà la brasiliana Nauhany Vitoria Leme Da Silva (wild card), uscita vittoriosa dal confronto con la connazionale Carolina Alves sullo score di 6-7 (0) 6-2 6-0. Riera (n.188 del mondo) ha battuto la russa Vitalia Diatchenko (n.429 del ranking) per 6-3 7-6 (1) e nel secondo round giocherà contro la vincente tra la francese Yasmine Mansouri e la filippina Alexandra Eala.

Da segnalare in chiusura le vittorie della slovacca Okalova (qualificata) contro l’australiana Rodionova, dell’indonesiana Tjen contro la transalpina Jeanjean, con le due si sfideranno al secondo turno, e dell’americana Osuigwe contro la verdeoro Barros (wild card). La statunitense attende l’esito della partita tra l’israeliana Glushko e la britannica Jones.