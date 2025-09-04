Pattinaggio artistico a rotelle: Metka Kuk rimonta e conquista l’argento agli Europei inline, bene la Spagna

Arrivano i primi responsi dal Pala Pikelc di Opicina, impianto sportivo di Trieste che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in scena fino al prossimo 13 settembre. In occasione delle prove dell’inline la Spagna ha fatto incetta di ori, ma gli azzurri hanno tenuto botto guadagnando numerosi metalli in tutte le gare.

Ma andiamo con ordine. Nella massima categoria Metka Kuk ha conquistato un’ottima medaglia d’argento, rendendosi artefice di una bella rimonta dalla quarta piazza. La veterana azzurra si è tolta lo sfizio di pattinare il miglior libero del lotto, valutato 75.51 (44.85, 30.66) e spinto da un buon contenuto tecnico, in cui ha proposto elementi complessi come la combinazione triplo salchow (sottoruotato)/doppio toeloop oltre che il doppio axel agganciato al doppio toeloop (anche questo giudicato corto di rotazione).

Atterrando inoltre un prezioso triplo salchow e un doppio axel, l’atleta è arrivata al totale di 111.48, cedendo il passo alla sola Macerena Pito Gutierrèz, Campionessa d’Europa con un secondo libero da 74.13 (35.15, 39.98) per 130.44, dieci lunghezze in più di Katerina Beckova, terza con 60.80 (24.20, 37.60) per 102.07. Beffa amara invece per Alessia Bilancioni che, malgrado sia riuscita a mantenere la terza piazza anche nel free, è scesa giù dal podio con lo score di 61.70 (27.64, 35.06) per 100.03.

Argento e quarto posto anche in campo maschile, con la seconda posizione difesa da Niccolò Tosato, al piazzamento d’onore con 66.20 (28.99, 37.21) per 104.56 accomodandosi alle spalle di Ivan Jimenez Lopez, oro con 71.85 (35.09, 36.76) per 113.90. Non lontano l’altro iberico Pol Iraberri Jacinto con 63.87 (34.37, 31.50) per 99.40. Ai piedi della top 3 invece Michele Casanova con 55.52 (23.29, 33.73) per 92.63.

In categoria Junior vittoria per India Gonzalez Rojo, la quale si è imposta nettamente anche nel libero arrivando ad un overall di 127.65. Secondo posto per Sofia De Lazzari, la quale ha guadagnato complessivamente 107.46 distanziando di due punti Rachele Bianchi, bronzo con 105.92. Secondo anche Davide Spadafora tra i maschi che, con 101.08, ha preceduto ampiamente il polacco Kuba Boryga, terzo a 50.28. Più lontano la furia rossa Miguel Santoyo Aldeguer con 112.71.