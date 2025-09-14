Pattinaggio artistico a rotelle: Mazzini argento nella Solo Dance! L’Italia saluta gli Europei con 40 medaglie

Vanno in archivio con un contingente totale di 40 medaglie i Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna ormai conclusa al Pala Pikelc di Trieste in Opicina. In occasione dell’ultima giornata il medagliere azzurro si è rintuzzato con altre tre metalli, arrivati nella specialità più competitiva e difficile tra tutte: la Solo Dance.

In campo femminile Senior infatti un’ottima Sara Mazzini ha conquistato l’argento. La danzatrice, terza dopo la rhythm dance, si è resa artefice di una grande free dance in cui ha scavalcato l’importante soglia degli 80 punti (81.60 per la precisione), totalizzando così 144.87 totali con cui ha scavalcato la portoghese Maria Beatriz Sousa, terza con 138.27, e soprattutto la spagnola Lidia Mateo Vasquez, seconda nel segmento breve e quarta nella classifica finale con 137.62, complice anche un passaggio a vuoto nell’Artistic foot sequence, chiamata di livello 3 e viziata da una caduta.

A conquistare l’oro è stata invece la grande favorita iberica Natalia Baldizzone Morales, capace di attestarsi in zona 156.81, facendo capire di essere pronta per la competizione iridata. Da segnalare infine il quinto piazzamento di Ilaria Golluscio, la quale ha difeso quanto fatto nel corto con il punteggio complessivo di 135.72.

Tra i maschi altro trionfo di una furia rossa, precisamente Aleix Bou Bravo, il quale ha stampato 154.47 arginando senza patemi i lusitani Ernesto Silva (146.46) e Guilherme Sousa, quest’ultimo addirittura sesto nella rhythm dance e bronzo con 142.08. Fuori dal podio per un’incollatura Andrea Loguercio, quinto con 141.18, mentre Francesco Vittuari ha centrato la settima piazza con 125.28.

In categoria Junior da segnalare la vittoria della portoghese Albina Kachur, abile a guadagnare complessivamente 143.99, quattro lunghezze in più dell’olandese Quity Van Lare, argento con 139.09 davanti alla nostra Giulia Biagi, terza con 135.90. Sesta invece Elisa Buzzi (118.57). Tra i maschi secondo posto per Alessandro Grossi (129.46), piazzatosi alle spalle dell’iberico Joel Ribeiro Diaz, oro con 154.44, e davanti all’altra furia rossa Joan Jordi Marco, terzo con 125.24. Quinto piazzamento invece per Abramo Rocca (121.52). Il prossimo appuntamento con il pattinaggio artistico a rotelle saranno i Campionati Mondiali 2025, previsti a Pechino dal 18 al 30 ottobre.