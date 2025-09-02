Pattinaggio artistico a rotelle: Bilancioni terza dopo lo short inline agli Europei, Tosato secondo in campo maschile

Oggi, martedì 2 settembre, sono cominciati ufficialmente dal PalaPikelc di Opicina i Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in programma fino a sabato 13. In occasione del day-1 di competizioni abbiamo assistito alle prove valide per lo short program della disciplina inline, che hanno visto tanti rappresentanti della Nazionale italiana in lizza per le posizioni più calde.

Nella massima categoria femminile ad esempio Alessia Bilancioni ha centrato la terza piazza, raccogliendo il punteggio di 38.33 (18.16, 20.17), maturato grazie ad un layout di livello seppur rallentato da alcuni passaggi a vuoto, in particolare modo nel doppio axel, assegnato degradato, e nella seconda trottola combinata. Quarta piazza invece per Metka Kuk, costretta ad inseguire per via di una caduta e di un errore nel toeloop pianificato in combinazione eseguito solo da un giro, fattore che ha inchiodato il suo score a 35.97 (19.06, 17.91). Dominio invece per la furia rossa Macarena Pitto Gutierrez, ampiamente leader con 56.31 (32.31, 25.00) grazie ad un peso tecnico oltremodo superiore alla concorrenza. Attenzione poi alla ceca Katerina Beckova, seconda con 41.27 (17.94, 23.33).

In campo maschile la compagine iberica si è fatta spazio con Ivan Jimenez Lopez, primo con 42.04 (25.30, 17.25) stando un piccolo solco sugli inseguitori Niccolò Tosato, provvisoriamente al posto d’onore con 38.36 (20.44, 19.92), e Michele Casanova, terzo con 37.11 (18.61, 18.50). Da non sottovalutare però l’altro spagnolo Pol Iraberri Jacinto, quarto ma vicinissimo con 35.53 (18.95, 17.58).

In ambito Junior femminile straripante la spagnola India Gonzalez Rojo, capace di attestarsi a quota 55.42 (31.51, 23.91) staccando di tredici lunghezze la nostra Sofia De Lazzari, al secondo posto con 42.24 (20.74, 21.50) davanti alla connazionale Rachele Bianchi, in controllo al terzo posto con 40.23 (18.82, 21.41). Spagna avanti anche tra i maschi Junior con Miguel Santoyo Aldeguer, al comando con 45.56 (26.56, 21.00) arginando l’italiano Davide Spadafora, secondo con 37.46 (18.71, 18.75). Più lontano il polacco Kuba Boryga con 21.83 (9.09, 13.74).