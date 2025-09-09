Pattinaggio artistico a rotelle: il debutto Senior incredibile di Madalena Costa. Comincia una nuova era?

Ieri, lunedì 8 settembre, Madalena Costa ha scritto l’ennesima pagina indelebile della storia del pattinaggio artistico a rotelle. Il fenomeno di Madeira ha infatti vinto il primo titolo Senior ai Campionati Europei 2025, confezionando al Pala Pilkec di Opicina una prova complessiva che ha superato i 250 punti, overall addirittura maggiore rispetto a quello segnato in campo maschile da Lucas Yanez Perez.

Che la lusitana si un vero e proprio alieno lo si sa fin dalle categorie giovanili. Ad oggi infatti la portoghese si è tolta lo sfizio di trionfare in tutte le occasioni disponibili, prendendosi adesso la scena in una massima categoria tenendo a debita distanza tutte le avversarie, anche le più competitive, tra cui anche un’azzurra Gioia Fiori davvero in enorme spolvero.

L’atleta appartiene a quella cerchia, ristrettissima, di casi che gioca da praticamente sempre in una categoria a parte: il suo bagaglio tecnico è così tanto oleato da risultare competitiva anche a mezzo servizio. E il layout del libero, in cui colloca nella seconda parte del programma tutti gli elementi di maggior valore, fa ricordare il dominio russo dell’epoca pre-pandemica del pattinaggio di figura, con tutte le dovute proporzioni del caso.

Resta da capire che impatto avrà davvero Madalena nella disciplina. Guardando il ghiaccio, la lezione russa ha effettivamente portato a tante concorrenti di altre nazioni a provare ad alzare ancora di più l’asticella per cercare di colmare il gap, anche se con risultati alterni. Il contributo della lusitana aiuterà effettivamente il movimento, oppure la caratura tecnica è talmente stellare da poter impedire un percorso che gioco forza si deve basare sulla lunga distanza? Lo scopriremo da adesso, in quella che potrebbe definirsi nuova era.