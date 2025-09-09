Pattinaggio artistico a rotelle: oro per Locuratolo-Russo agli Europei! Nella danza argento di Siciliano-Gastaldi

Pioggia di medaglie al Pala Pikelc di Opicina in Trieste, impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico a rotelle. Nelle coppie d’artistico gli azzurri hanno messo a referto una doppietta, mentre nella specialità della danza sono arrivati due piazzamenti in top 3.

In una gara al cardiopalma, nelle coppie a spuntarla per un pugno di centesimi sono stati Caterina Locuratolo-Jacopo Russo, i quali hanno difeso con le unghia e con i denti la leadership ottenuta sul filo del rasoio nello short, pattinando il secondo libero, raccogliendo 113.90 (71.01, 42.89) per 173.86 e beffando gli inseguitori Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini, argento con 114.17 (76.83, 38.84) per 173.56, score depotenziato da una caduta.

Più distanti invece gli spagnoli India Gonzalez Rojo-Biel Janè Vila, bronzo con 91.19 (56.64, 35.55) per 129.99. Tutto facile in campo Junior invece per Ludovica Pari-Noah Cavallini, medaglia d’oro con 137.13 precedendo Martina e Riccardo Nale, secondi con 128.26, oltre che gli iberici Marta e Adrian Blanco Dominguez, terzi a 121.05.

Nella danza invece è da rivelare la maxi rimonta dei portoghesi Ema Pitoco de Sousa-Vitor Morais Castro, terzi nel corto e primi nella classifica finale con 75.81 (39.40, 36.41) per 125.50 approfittando del passaggio a vuoto di Linda Siciliano-Vittorio Gastaldi, secondi con 72.37 (38.27, 35.10) per 123.75 perdendo punti preziosi nella sequenza in presa, viziata da una caduta. Terzo posto poi per Linda Cantalini-Andrea Lo Guercio, i quali hanno strappato 73.63 (38.97, 34.66) per 123.75, mentre Alice Vedova-Emanuele Babuin hanno ottenuto la quinta piazza con 63.44 (34.94, 28.50) per 111.73.

Tra gli Junior successo per Elisa Cavina-Yuri Allegranti con 135.53 seguiti da Ludovica Ambrosini-Luca Buonincontro, secondi con 124.83. Lontanissimi infine gli iberici Lucia Camarillo Ceballo-Joan Jardi Marco, terzi con 108.66.