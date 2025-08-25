Pattinaggio Artistico a rotelle
Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia. Fiori e Sasso guidano gli azzurri
L’annata sportiva 2025 di pattinaggio artistico a rotelle si avvicina sempre di più al momento più importante. Nelle scorse ore il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato le convocazioni valide per i Campionati Mondiali 2025, quest’anno in scena in Cina, precisamente nella Capitale Pechino, dal 17 al 30 ottobre.
Inutile dire che nella specialità free la grande protagonista del lotto per ciò che concerne l’ambito Senior sarà Gioia Fiori, leader indiscussa fino a questo momento e motivatissima conquistare il primo metallo iridato nella massima categoria. Insieme a lei ci saranno anche Giada Romiti e Rebecca Bartolomeo. Alex Chimetto guiderà invece il mini roster azzurro in campo maschile, supportato dai profili di Danilo Gelao e da Mirko Mazzo.
Nelle coppie d’artistico prevista invece la presenza di Micol Mills-Tommaso Cortini, motivati a raccogliere l’eredità degli ex compagni di squadra Alice Esposito-Federico Rossi, oltre che dei detentori del titolo Junior Angelica Polli-Josè Enrico Inglese, al primo Mondiale tra i grandi. Iper competitiva inoltre l’Italia nelle coppie di danza, complice lo schieramento formato dai favoritissimi Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, dai solidi Caterina Artoni-Raoul Allegranti e dagli interessanti Ilaria Golluscio-Samuele Stasi.
Previsti fuochi d’artificio poi nella Solo Dance, dove saranno della partita i già citati Sasso (Campionessa del Mondo in carica), Altieri Degrassi (Campione del Mondo in carica), Artoni ed Allegranti. Nell’inline invece spazio ad Elvis Martinello, Sofia Ciacia e Clara Barattoni. Di seguito le convocazioni complete, incluse quelle della categoria Junior.
MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE: I CONVOCATI DELL’ITALIA
FREE
JUNIOR MASCHILE
- Giacomi Gianmaria
- Russi Anthony
JUNIOR FEMMINILE
- Stefani Martina
- Caputo Matilde
SENIOR MASCHILE
- Chimetto Alex
- Gelao Danilo
- Mazzo Mirko
SENIOR FEMMINILE
- Fiori Gioia
- Romiti Giada
- Bartolomeoli Rebecca
COPPIA ARTISTICO JUNIOR
- Cocci Alessio/Pozzobon Alice
- Cortini Rodolfo/Riccardo Ginevra
COPPIA ARTISTICO SENIOR
- Cortini Tommaso/Mills Micol
- Inglese Josè Enrico/Polli Angelica
COPPIA DANZA JUNIOR
- Grossi Alessandro/Bruzzi Carlotta
- Di Nunzio Matteo/Parziale Mariaclaudia
COPPIA DANZA SENIOR
- Altieri Degrassi Gherardo/Sasso Roberta
- Allegranti Raoul/Artoni Caterina
- Stasi Samuele/Golluscio Ilaria
SOLO DANCE JUNIOR MASCHILE
- Allegranti Yuri
- Buonincontro Luca
JUNIOR FEMMINILE
- Parziale Mariaclaudia
- Vedova Alice
SENIOR MASCHILE
- Altieri Degrassi Gherardo
- Allegranti Raoul
SENIOR FEMMINILE
- Sasso Roberta
- Artoni Caterina
INLINE
JUNIOR MASCHILE
- Schiavon Nicolas
JUNIOR FEMMINILE
- Bianchi Rachele
- De Lazzari Sofia
SENIOR MASCHILE
- Martinello Elvis
SENIOR FEMMINILE
- Ciacia Sofia
- Barattoni Clar