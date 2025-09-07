Pagelle GP Catalogna 2025: Alex piega il fratello Marc, Bastianini stoico, Bagnaia rimonta di cuore

PAGELLE GP CATALOGNA 2025

Domenica 7 settembre

ALEX MARQUEZ (Ducati Gresini) 10: piega il fratello Marc in un duello serrato. Già ieri era andato vicinissimo alla vittoria nella Sprint Race, salvo gettare tutto alle ortiche quando ormai era pronto a festeggiare. Oggi no, oggi non ha sbagliato di una virgola e, anzi, ha portato il fratello a sbagliare nel finale. Vittoria di platino che vale doppio, specie dopo la caduta di ieri.

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 7: come al solito ce l’ha messa tutta per vincere ma oggi proprio non ne aveva rispetto al fratello. Nel finale sbaglia in un paio di occasioni quando cerca di avvicinarsi al fratello. Vinceva ininterrottamente da 15 gare complessive. Un secondo posto non è certo un’onta…

ENEA BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) 7.5: bellissimo podio per il romagnolo che centra un terzo posto davvero meritato. L’ultimo a mollare rispetto ai fratelli Marquez, una gara condotta al massimo fino agli ultimi giri. Quando ha capito che i due padroni di casa non sarebbero calati, decide di tirare i remi in barca e condurre in porto un podio di grande spessore.

PEDRO ACOSTA (Red Bull KTM) 6.5: osa un po’ troppo con la gomma posteriore soft. Ne paga il conto sin da metà gara. Voleva spingere al massimo nella gara di casa, ma nel finale è costretto a correre in difesa per non farsi rimontare anche dal gruppo successivo.

FABIO QUARTARARO (Yamaha) 6.5: un quinto posto con un finale in crescendo che rimedia un inizio difficile. Il francese soffre nelle prime fasi, quando partiva dalla seconda posizione, meglio nel finale quando si avvicina addirittura al quarto posto di Acosta.

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) 7: mezzo voto in più per quello che ha fatto oggi. Una settima posizione non può certo essere festeggiata con lo champagne per un due-volte campione del mondo della classe regina, ma dopo le enormi difficoltà di questo weekend è un risultato importante. Partiva 21°, era 12° già dopo poche curve. Prosegue nella rimonta e non molla nemmeno nel finale. Le modifiche di questa mattina hanno colto nel segno. Sarà l’inizio della svolta?