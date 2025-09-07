MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 7 settembre, andrà in scena il GP di Catalogna, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marc Marquez vorrà ribadire il concetto sulla sua superiorità. Nella Sprint Race di ieri ennesimo trionfo dell’asso nativo di Cervera, che si avvicina sempre di più alla sua nona corona.

Vedremo se quest’oggi le cose andranno diversamente. Il fratello Alex, ieri, ha un po’ buttato il successo della Sprint. Una velocità invidiabile quella dell’alfiere della Ducati Gresini, incappato in un errore nel terzo settore costato l’uscita di scena, dando modo a Marc di prendersi con agio altri 12 punti in graduatoria.

Dovrà mettere in scena una grande rimonta Francesco Bagnaia. Un sabato disastroso per Pecco, solo 21° nel time-attack e 14° nella gara del sabato. Il feeling con la GP25 continua a non esserci e su un tracciato dove la frenata è così importante, la totale assenza di confidenza con l’anteriore fa la differenza in negativo. Da capire se oggi ci sarà un’inversione di tendenza.

La domenica del GP di Catalogna sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201) relativamente alle gare delle tre classi. Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 7 settembre

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up al Montmeló (Catalogna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara al Montmeló (Catalogna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara al Montmeló (Catalogna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara al Montmeló (Catalogna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (copertura delle tre gare domenicali, tranne il warm-up), Sky Sport MotoGP (copertura completa); TV8 trasmetterà le differite delle gare delle tre classi e non il warm-up esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, Now; TV8.it trasmetterà le differite delle gare delle tre classi e non il warm-up esclusiva di Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 7 settembre

Ore 18.30 Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 19.50 Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 21.30 MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro