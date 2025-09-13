Griglia di partenza MotoGP, GP San Marino 2025: Bezzecchi in pole position! Bagnaia in terza fila

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di San Marino 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).

Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position del GP di San Marino e scatterà al palo in sella alla sua Aprilia, seguito in prima fila dallo spagnolo Alex Marquez (Ducati del Team Gresini) e il francese Fabio Quartararo (Yamaha). Marc Marquez, ormai proiettato verso la conquista del titolo iridato, si è dovuto accontentare della quarta piazza con la Ducati ufficiale.

Il fuoriclasse iberico sarà seguito in seconda fila da Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Luca Marini (Honda). Francesco Bagnaia ha faticato e si è dovuto accontentare dell’ottava piazza con l’altra Ducati ufficiale, tra Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Pedro Acosta (KTM). Fermin Aldeguer completa la top-10, precedendo l’Aprilia di Jorge Martin.

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di San Marino 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. L’appuntamento è per le ore 15.00 con la Sprint Race, mentre domani andrà in scena il Gran Premio vero e proprio.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SAN MARINO MOTOGP 2025

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Fabio Quartararo (Yamaha)

4. Marc Marquez (Ducati)

5. Franco Morbidelli (Ducati)

6. Luca Marini (Honda)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Francesco Bagnaia (Ducati)

9. Pedro Acosta (KTM)

10. Fermin Aldeguer (Ducati)

11. Jorge Martin (Aprilia)

12. Joan Mir (Honda)

13. Miguel Oliveira (Yamaha)

14. Raul Fernandez (Aprilia)

15. Ai Ogura (Aprilia)

16. Brad Binder (KTM)

17. Maverick Vinales (KTM)

18. Alex Rins (Yamaha)

19. Johann Zarco (Honda)

20. Enea Bastianini (KTM)

21. Jack Miller (Yamaha)

22. Augusto Fernandez (Yamaha)

23. Somkiat Chantra (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP SAN MARINO MOTOGP 2025

Q2

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’30.134 8 9 300.8

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.222 3 9 0.088 0.088 300.0

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.228 9 9 0.094 0.006 295.0

4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.352 5 8 0.218 0.124 298.3

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.383 7 8 0.249 0.031 299.1

6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.390 9 9 0.256 0.007 302.5

7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.395 8 9 0.261 0.005 300.8

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.414 7 9 0.280 0.019 300.8

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.486 3 9 0.352 0.072 300.8

10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.616 4 5 0.482 0.130 296.7

11 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.981 6 8 0.847 0.365 298.3

Non classificato

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA

Q1

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.481 9 9 295.0

2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.852 4 9 0.371 0.371 296.7

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.944 7 8 0.463 0.092 300.0

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.977 7 9 0.496 0.033 299.1

5 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.977 8 9 0.496 297.5

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.015 3 8 0.534 0.038 298.3

7 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.087 7 7 0.606 0.072 294.2

8 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.244 4 9 0.763 0.157 298.3

9 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.272 6 8 0.791 0.028 300.8

10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.364 3 7 0.883 0.092 297.5

11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.377 8 8 0.896 0.013 296.7

12 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1’31.812 8 8 1.331 0.435 293.4

13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’32.390 3 8 1.909 0.578 296.7