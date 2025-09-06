MotoGP, Ducati festeggia il settimo titolo costruttori e Bagnaia è sempre più disperso

La solita domenica a metà per la Ducati in MotoGP. A Barcellona l’ennesima vittoria dello spagnolo Marc Marquez ha posto fine a qualcosa di scontato, perché la lotta per il titolo costruttori nella classe regina non c’è mai stata. L’aritmetica ha emesso il verdetto definitivo e a Borgo Panigale possono festeggiare per la settima volta nella massima cilindrata.

Presto ci sarà anche l’occasione per rendere omaggio a Marc, sempre più vicino alla conquista della sua nona corona in carriera dal momento che, vista la caduta del fratello Alex, i passi da compiere per porre il proprio marchio sono sempre meno. Grazie alla 14ª Sprint messa in bacheca, Marquez, infatti, domina la scena con 187 punti di margine sul fratello e 239 su Francesco Bagnaia.

Già, Pecco sempre più lontano dal vertice e disperso nelle proprie insicurezze. Aveva annunciato alla vigilia del week end catalano che ci sarebbe stato modo di dar seguito alle modifiche sostanziali introdotte a Balaton Park, per proseguire nel lavoro di adattamento a una GP25 che non si riesce a sfruttare.

Il responso della pista è stato sconsolante: 21° posto nelle qualifiche e 14° nella Sprint, lontano anni luce dalle posizioni che gli competono. Sembra finito in una specie di buco nero il piemontese e non sembrano esserci segnali discontinui in questo senso. Una questione aggravata dal fatto che dall’altro lato del box c’è un dominatore che, anche nella giornata di minor vena, vince lo stesso. L’avvicinamento alla gara domenicale, quindi, è molto complesso per Bagnaia.